경복대, 11일 남양주도시公 펀그라운드 진접과 업무협약

경복대학교가 11일 남양주시도시공사 펀그라운드 진접과 지역공동체 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약에 따라 두 기관은 앞으로 ▲상호 발전을 위한 지식·정보의 상호교류 ▲인·물적 자원의 교류 ▲지역사회 공헌을 위한 프로그램 기획 및 운영 등 여러 분야에서 협력사업을 하게 된다.

정해원 남양주도시공사 펀그라운드 진접 센터장은 "우리 펀그라운드 진접은 남양주시의 대표적인 청소년을 대상으로한 자유롭고 다양한 복합힐링문화 공간으로 자리매김하고 있으며 청소년들이 주인이 되어 활동하는 문화거점시설이자 아지트 역할을 하고 있다"며 "향후 경복대학교와의 협력을 통해 대학의 전문적인 지식과 인력을 활용해 더 다양하고 전문적인 교육 혹은 체험 프로그램 제공이 가능할 것으로 기대한다"고 말했다.





함도훈 경복대 산학협력단장은 "지난해에도 펀그라운드 진접과의 협업을 통해 미래 치위생사를 꿈꾸는 청소년들에게 직무체험의 기회를 제공했었다"며 "문화 예술 공연 및 전시 분야에서 우리 학생들이 펀그라운드의 행사지원, 홍보활동 등에 참여해 실무 경험 및 지역사회에 기여할 수 있는 계기가 되었으면 한다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

