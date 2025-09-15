"AI 버블 아니다"…질주하는 반도체 ETF

반도체 ETF 이달 수익률 20% 넘겨

"AI 기업 호실적에 수요 여전…투자심리 자극"

삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 52주 신고가를 경신한 가운데 반도체 ETF도 이달 들어 높은 수익률을 기록하고 있다. 인공지능(AI) 관련 기업들의 호실적과 향후 견조한 수요 기대감이 주가 상승을 이끈 것으로 풀이된다.

15일 한국거래소에 따르면 이달 1~12일 기준 국내 상장 ETF 중 수익률 1위는 TIGER 200IT레버리지다. 수익률은 25.18%다. 이어 TIGER반도체TOP10레버리지(24.85%), KODEX 반도체레버리지(24.15%), UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브(18.77%) 등의 순이다.

이밖에도 PLUS 글로벌HBM반도체, WON 반도체밸류체인액티브, KIWOOM K-반도체북미공급망 등도 10% 이상 상승률을 기록하는 등 상위권 대부분을 반도체 관련 ETF가 차지했다.

이는 불과 한 달 전과는 대조적이다. 8월까지만 해도 반도체 업종 주가는 부진했다. 지난달 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 각각 2.38%, 1.65% 하락했다. AI 버블 우려의 영향을 받았다.

하지만 분위기는 급변했다. 글로벌 주요 AI 기업들이 잇달아 호실적을 발표하고, 대형 수주 소식도 이어지면서 투자심리를 자극했다.

네덜란드 기업 네비우스는 마이크로소프트와 대규모 AI 인프라 계약을 체결했고, 브로드컴은 맞춤형 AI 칩 대량 주문을 확보했다. 오라클은 AI 클라우드 수요 급증에 힘입어 10일(현지시간) 주가가 하루 만에 40% 넘게 급등하기도 했다. 이 같은 흐름은 AI 수요가 일시적이 아니라는 점을 보여줬다.

이에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스는 이달 12일 나란히 52주 신고가를 새로 썼다. 증권가에서는 반도체 기업들의 실적 개선세가 당분간 이어질 것으로 전망하고 있다. AI 투자 확대가 메모리 업황 전반에 긍정적으로 작용할 것이라는 분석이다.

이종욱 삼성증권 연구원은 "내년 상반기까지 고대역폭메모리(HBM)와 범용 D램 수급이 정점을 찍거나 공급 과잉으로 전환될 가능성은 낮다"며 "투자자들이 내년 대규모 AI 투자와 이에 따른 메모리 기업 이익 성장을 다시 기대하기 시작했다"고 설명했다.





채민숙 한국투자증권 연구원도 "HBM 수요는 여전히 견조한 성장세를 보이고 있다"며 "범용 D램과 낸드플래시(NAND) 평균판매가격(ASP)이 상승하면서 메모리 업종 전반의 실적과 주가가 개선될 것"이라고 내다봤다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

