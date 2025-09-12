김포시, 주택건설현장 관내기업 참여·구매 상담회 성료

65개 기업·약300건 상담, 협력사 등록 장벽 완화
상담회 성과 분석 후 10월 2차 상담회 추진
경기 김포시(시장 김병수)는 건설경기 침체로 어려움을 겪는 관내 건설업체 지원을 위해 10~11일 이틀간 김포제조융합혁신센터에서 개최한 '주택건설현장 관내기업 참여·구매 상담회'가 성황리에 마무리됐다.
시는 지난 7월 30일에 열린 '지역경제 활성화를 위한 기업인 간담회'의 후속 조치로 민간 건설사와 관내 기업의 건축·기계·전기·소방·토목 등 아파트 건설에 투입되는 전 공정을 대상으로 1:1 맞춤형 상담을 진행했다.
참여한 건설사별 아파트 사업규모는 ▲㈜BS한양 1710세대(풍무역세권 B1·B2블록) ▲대우건설(주) 1524세대(풍무역세권 B3블록) ▲㈜호반건설 956세대(풍무역세권 B5블록) ▲㈜대원 612세대(북변2구역) ▲㈜문장건설 385세대(사우4구역) 등 총 5187세대로, 내년에도 4400여 세대 추가 분양이 예정돼 있다.
이번 상담회의 주요 성과는 ▲관내 건설관련 기업 65개사, 약300건의 1:1 상담진행 ▲지역업체와 건설사 간 직접 소통 창구 마련 ▲관내 기업의 판로 및 참여 기회 확대 ▲건설사의 관내 우수기업 발굴 노력 ▲민간 주택건설현장을 대상으로 한 최초의 지자체 주도 양방향 상담회 추진 등이 있다.
특히 시는 지역업체의 건설사 진입 장벽이 높다는 애로사항을 해결하기 위해 건설사와의 협의를 거쳐 지역업체가 협력사로 참여할 때 요구되는 신용등급, 현금흐름, 부채비율 등 등록 기준을 완화하여 상담을 진행했다. 이를 통해 김포상공회의소, 대한전문건설협회 등으로부터 지역업체의 참여 기회를 실질적으로 확대했다는 좋은 평가를 받았다.
한 참가 기업 관계자는 "지역업체가 대형 건설사의 거래 문턱을 넘기가 어려운데, 시에서 건설사 외주팀과 1:1 상담을 진행해 준 것이 처음으로, 업체에서도 건설사로부터 보완점 등을 컨설팅 받아 감사하다"고 말했다.
김포시는 상담 성과를 분석하고 보완책을 마련하여 오는 10월에는 롯데건설 등 5개사가 참여하는 2차 상담회를 열어 지역업체와 건설사의 협력 기회를 확대할 예정이다.
김포시 관계자는 "상담회 후 향후 구매실적을 모니터링하고 앞으로도 지역 내 주택건설사업을 하는 건설사와 지역업체가 상생·협력할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
