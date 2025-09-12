베일 벗은 '4세대 MMORPG' 더 스타라이트…18일 공식 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"최신 기술에 레트로 감성 담은 4세대 MMORPG"

"4세대 아이돌 그룹 이야기를 했는데, 레트로 감성으로 새로운 기술을 접목해 만드는 아이돌 음악을 보면서 우리 게임도 그렇게 만들면 좋겠다고 생각했습니다"

정성환 게임테일즈 총괄 디렉터는 신작 '더 스타라이트'가 추구하는 4세대 다중접속역할수행게임(MMORPG)의 의미에 대해 이렇게 답했다. 과거의 향수를 최신 게임 기술에 담아 현재에 어울리게 만들었다는 의미다.

정준호 아트 디렉터, 남구민 사운드 디렉터, 한지훈 컴투스 게임사업부문장, 정성환 게임테일즈 대표가 10일 오후 진행된 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다.(왼쪽부터) 컴투스 제공

더 스타라이트는 게임테일즈가 개발하고 컴투스가 퍼블리싱하는 신작 MMORPG다. 여러 차원이 얽힌 멀티버스 세계에서 선택받은 영웅들이 흩어진 '스타라이트'를 찾아 나서는 여정을 담았다. 원작자인 정성환 총괄 디렉터가 집필한 네 편의 소설을 바탕으로 게임을 제작했는데, 중세·현대·미래를 아우르는 복합 세계관을 구현했다.

정 디렉터는 "원작 소설을 구심점으로 장르가 다른 소설들에 등장하는 주인공들을 넣어 전반적인 스토리를 구상하면 재밌겠다고 생각했다"면서 "컴투스랑 만나면서 현실화할 수 있게 됐다"고 말했다.

4세대 MMORPG로서 레트로 감성을 추구하지만, 게임에는 다양한 최신 기술을 담았다. 최신 3D 게임 엔진인 '언리얼 엔진 5'를 기반으로 게임 그래픽을 구성했고, 전략적인 충돌 시스템과 지역별 감성을 담은 사운드가 어우러져 게임에 몰입할 수 있다.

한지훈 컴투스 게임사업부문장은 "더 스타라이트가 복고나 레트로를 계속 강조하는 건 아니다. 언리얼 5를 비롯해 최신 기술과 그래픽을 충분히 접목해 뽐내고 있다"면서 "요즘 게임의 기술이나 MMORPG 문법은 따라가면서도 예전에 느꼈던 MMORPG의 감성을 한 스푼 담아보자는 느낌으로 개발했다"고 설명했다.

컴투스는 더 스타라이트의 퍼블리싱을 맡는다. 컴투스는 그동안 '서머너즈 워: 천공의 아레나' 등 자체 개발 게임을 주로 서비스해왔다. 이에 대해 한 부문장은 "더 많은 유저분들에게 다양한 장르의 게임을 서비스하고자 퍼블리싱 확장을 하게 됐다"면서 "글로벌뿐 아니라 한국에서도 잘될 수 있는 게임들을 선별해 퍼블리싱과 서비스를 하겠다는 전략"이라고 말했다.

한 부문장은 "스타라이트를 기점으로 MMORPG 장르에 대한 서비스와 퍼블리싱 두 가지를 다 잘할 수 있다는 것을 보여주고 싶다"면서 "전사적으로도 이번 스타라이트의 성공을 굉장히 중요하게 생각하고 있고, 컴투스가 한 단계 도약할 기회가 되지 않을까 기대하고 있다"고 말했다.





더 스타라이트는 오는 18일 공식 출시된다. 현재 공식 브랜드 사이트와 애플 앱스토어, 구글 플레이스토어를 통해 사전 예약을 받고 있다. 지난 3일부터는 PC 게임의 사전 다운로드를 시작했다.

. 컴투스 제공





이명환 기자

