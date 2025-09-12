"50만원씩 3년→2016만원, 청년미래적금 내년 6월께 출시"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년 종잣돈 지원하는 청년미래적금 내년 중순 출시 예정

50만원씩 3년 부으면 2016만원+은행이자 지급

청년층의 종잣돈 마련을 위해 정부가 지원하는 청년미래적금이 내년 6월께 출시된다.

금융위원회는 12일 기획재정부와 고용노동부, 은행연합회, 서민금융진흥원 등 관계기관이 참여한 가운데 청년미래적금 태스크포스(TF) 킥오프 회의를 정부서울청사에서 개최했다고 밝혔다.

청년미래적금은 청년층의 종잣돈 마련을 지원하기 위한 정책적금 상품으로 월 납입액에 대해 정부가 일정 비율을 매칭해 지원하는 구조다.

이번 회의에서는 청년미래적금의 자산형성 지원을 보다 강화하는 방안이 논의됐다. 정부는 중소기업 신규 취업자, 소상공인 등 지원 필요성이 큰 청년층을 중심으로 되도록 많은 범위의 청년을 지원할 계획이다.

소득요건 등을 만족하는 청년이 3년간 매월 최대 50만원을 납입하면 납입액의 6%를 정부가 기여금으로 지급한다. 중소기업에 새로 취업한 청년에 대해서는 한층 지원을 강화해 12%의 지원율이 설정된다. 신규 취업자의 경우 취업 후 6개월 이내 청년미래적금 가입 및 3년 근속 요건이 충족돼야 지원을 받는다.

지원율은 지금까지 금융위 청년 자산형성 상품 중 가장 높은 수준이다. 만기는 기존 청년도약계좌의 긴 만기 부담을 경감하고 적정한 수준의 자산형성을 유도하기 위해 3년으로 설정했다.

지급대상은 개인소득 6000만원 이하 또는 소상공인의 경우 연매출 3억원 이하면서 가구 중위소득 200% 이하인 만 19세~34세 청년이다.

금융위는 청년미래적금에서 발생한 이자소득에 대해 비과세 혜택을 적용하는 것을 관계부처, 국회 등과 협의해 추진한다고 설명했다. 또한 청년도약계좌의 기존 가입자에게 상품 선택권을 부여할 수 있도록 청년도약계좌-청년미래적금 간 연계방안(갈아타기 등)도 마련할 예정이다.





연내 국회 예산심의, 세법 개정 등을 거쳐 재원규모와 세제혜택 범위 등을 확정할 계획이다. 이후 상품 세부구조 설계, 전산 시스템 구축, 참여은행 모집 등을 거쳐 내년 6월경 상품을 출시하는 것을 목표로 하고 있다고 금융위는 밝혔다.





