"집중력 좋아진다고?"…ADHD 치료제 처방 청소년, 1년 새 22%↑

서미화 의원실, 부작용 중 절반 이상이 19세미만

"마약류 약물 오남용 줄이고 안전한 처방 시스템 필요"

청소년들의 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 치료제 처방이 일 년 새 22% 늘어난 것으로 드러났다. 일명 '공부 잘되는 약'으로 관심을 받으면서 오남용되고 있다는 지적이 나오는 가운데 보고된 부작용 우려도 커지고 있다.

12일 국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 의원이 식품의약품안전처와 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 자료에 따르면,

2022년부터 2024년까지 만 19세 이하 환자에게 처방된 ADHD 치료제는 총 335만9226건에 달했다.

이 중 지난해에만 136만7730건이 처방돼 일 년 전보다 21.9% 증가했다. 이는 치료 목적의 급여 처방 건만 집계한 것으로, 비급여 처방까지 합하면 증가 폭은 더 클 것으로 예상된다.

ADHD 치료제를 처방받은 청소년 가운데 남성이 78.6%로 여성 26.8%로 보다 훨씬 많았고, 지역별로는 서울(25.4%)과 경기(25.2%) 등으로 수도권에 집중됐다.

ADHD 치료제는 원래 ADHD 환자의 증상 완화를 위해 사용되지만 집중력 향상과 학업 성취 효과 등이 학부모와 학생들 사이에 큰 관심을 받으면서 일반 청소년은 물론 성인들 사이에서도 수요가 급격히 늘어나는 등 오남용 우려가 커지고 있다. ADHD 치료제의 메틸페니데이트 성분은 마약류의 일종인 향신성의약품으로 분류된다.

같은 기간 보고된 ADHD 치료제의 부작용은 총 278건에 달했는데, 이 가운데 연령 정보가 확인된 83건 중 19세 미만 환자의 사례가 56.6%(47건)로 절반 이상을 차지했다. 부작용의 주요 증상으로는 식욕 감소(49건), 불면(30건), 구역 및 구토(21건), 두근거림(12건), 자극과민성(7), 틱(7건), 두통(5건), 어지러움(5건) 등이었다.





서미화 의원은 "ADHD 치료에 대한 인식이 개선되는 것은 긍정적이지만 처방이 늘어나는 만큼 필요한 환자들이 안정적으로 치료받을 수 있는 환경 조성이 필요하다"며 "특히 마약류 약물의 오남용을 줄이고 국민이 안전하게 처방받을 수 있도록 약물 관리 시스템을 강화해야 한다"고 말했다.





