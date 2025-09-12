코스피, 사상 최고치 경신…'3400' 정조준

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12일 코스피가 사상 최고치를 갈아치우며 출발했다.

이날 오전 9시15분 코스피는 전 거래일 대비 24.49p(0.73%) 오른 3368.69를 나타내고 있다. 지수는 전날보다 0.91% 오른 3374.65로 출발했다.

코스피 지수가 사흘연속 사상 최고치를 기록하며 장을 시작한 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현환판에 코스피, 환율, 코스닥 지수가 표시되고 있다. 2025.09.12 윤동주 기자

이로써 전날 세운 장중 사상 최고치(3344.70)와 종가 기준 사상 최고치(3344.20)를 하루 만에 경신하면서 3거래일 연속으로 최고기록을 새로 쓰는 업적을 달성했다.

개인이 2075억원 순매도하고 있으나 외국인과 기관이 각각 1891억원, 255억원 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다.

업종별로 보면 ▲반도체와 반도체 장비(2.95%) ▲식품(2.47%) ▲IT(1.36%) 등은 상승세를, ▲전기유틸리티(-3.06%) ▲조선(-1.88%) ▲건축제품(-1.08%) 등은 하락세를 보이고 있다.

코스피 시가총액 상위 종목을 살펴보면 삼성전자(1.77%), LG에너지솔루션(0.14%), 한화에어로스페이스(0.50%), KB금융(0.26%) 등은 강세를 보이고 있다. 삼성바이오로직스(-0.10%), 현대차(-0.45%), HD현대중공업(-1.93%) 등은 약세를 보이고 있다.

특히 SK하이닉스가 4.89%오르며 강세를 보이고 있다. SK하이닉스는 초고성능 인공지능(AI)용 6세대 고대역폭메모리(HBM) 제품의 개발을 성공적으로 마무리하고 양산 체제를 구축했다고 밝힌 영향이다.

코스닥은 전 거래일 대비 6.64포인트(0.80%) 오른 841.40을 나타내고 있다. 투자자별로 보면 개인 홀로 229억 원어치를 순매수하며 상승을 이끌고 있다. 외국인과 기관은 각각 135억 원, 72억 원어치를 순매도하고 있다.





시가총액 상위 종목 중 알테오젠(0.95%), 에코프로비엠(1.63%), 펩트론(1.77%), 에코프로(1.65%) 등은 상승세를 보인다, 에이비엘바이오(-0.38%), HLB(-0.89%), 삼천당제약(-1.64%) 등은 약세를 보이고 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

