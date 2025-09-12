안산시, 어린이집 환경개선 지원 사업장 19일까지 모집

민간·가정 어린이집 대상…최대 140만원 지원
노후시설 개선, 안전·급식위생용품 등 50%까지
경기도 안산시는 오는 19일까지 어린이집을 대상으로 환경개선비 지원 사업장을 모집한다고 12일 밝혔다.
사업 지원 대상은 관내 민간·가정 어린이집이다. 정부 지원 어린이집이나 지난해 시비 지원을 받은 민간·가정·공공형 어린이집은 대상에서 제외된다.
주요 지원 사업은 ▲석면함유시설 개선 ▲비상재해대비시설 설치 ▲노후시설 개선 ▲안전용품 및 급식 위생용품 구입 등이다. 한 곳당 사업비의 50%까지 최대 140만원을 지원한다. 단순 인테리어 개선은 지원하지 않는다.
시는 심사를 거쳐 15곳 이상의 어린이집을 선정해 보조금을 교부할 예정이다. 신청을 원하는 어린이집은 보육통합정보시스템 업무연락을 통해 서류를 제출하면 된다. 시는 보조금 교부 후 철저한 정산 보고와 현장점검을 진행해 부적절한 사용을 방지할 예정이다.
자세한 사항은 보육통합정보시스템 또는 안산시청 누리집 '고시공고'에서 확인할 수 있다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
