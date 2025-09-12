나무엑스, 프리즈 서울서 최영욱 작가와 협업 전시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 3일부터 6일까지 개최

에어솔루션·바이탈 사인 체크 관심

SK인텔릭스의 웰니스 로보틱스 브랜드 나무엑스(NAMUHX)가 '프리즈 서울 2025(Frieze Seoul 2025)'를 성황리에 마무리했다고 12일 밝혔다.

지난 3일부터 6일까지 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 프리즈 서울 2025의 최영욱 작가 전시 현장. SK 인텔릭스

AD

이번 행사는 지난 3일부터 6일까지 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열렸다. VIP와 유명 인플루언서를 포함해 관람객 총 1만여명이 방문해 자리를 빛냈다.

프리즈 아트페어는 런던·뉴욕·LA·서울에서 열리는 세계적 권위의 아트페어로, 매년 전 세계 유수의 갤러리와 작가들이 참여한다. 나무엑스는 이번 프리즈 서울 2025에서 올해 하반기 출시 예정인 웰니스 로봇을 공개해 관람객들의 관심을 모았다. 현장에서는 구매 및 업무 제휴 문의가 이어지며 실질적인 비즈니스 성과로도 이어졌다.

나무엑스는 이번 전시에서 최영욱 작가의 공공미술 ',(쉼표)' 프로젝트와 'Karma' 시리즈의 영감을 바탕으로 전시 테마를 '쉼'으로 설정하고 '휴식과 치유'라는 공통의 메시지를 전달했다. 이를 통해 '기술은 사람을 향해야 한다'는 나무엑스의 브랜드 철학도 전했다. 현장에 있던 관람객들은 "전시장 중 가장 편안하고 감동적인 전시였다", "단아하고 따뜻한 분위기 속에서 인간을 향한 기술의 온기를 느낄 수 있었다" 등의 평가를 내렸다.

함께 전시된 웰니스 로봇 나무엑스에도 많은 관심이 쏟아졌다. 달항아리 형태의 에어센서에 새집 증후군의 주요 원인 물질로 알려진 포름알데히드를 접촉하자, 공기 오염을 알리는 빨간색 불빛이 점등됐다. 이어 로봇이 스스로 장애물을 피해 오염원 근처로 이동해 공기를 정화하는 시연이 펼쳐지자 관람객들은 놀라움을 감추지 못했다.

체온·맥박·산소포화도 등 5대 건강 지표를 확인할 수 있는 비접촉 방식의 '바이탈 사인 체크(Vital Sign Check)' 기능도 관심을 모았다. 관람객들은 자신의 스마트워치 측정 결과와 직접 비교하며 높은 정확성에 놀라움을 표했다.

나무엑스 관계자는 "최영욱 작가의 작품을 모티브로 디자인된 나무엑스의 웰니스 로봇은 달항아리의 온화하고 균형 잡힌 형태에서 영감을 받아 자연 친화적이고 편안한 웰빙 환경을 제공하는 데 중점을 두고 있다"며 "이번 전시가 예술과 기술이 어우러진 나무엑스만의 차별화된 브랜드 철학을 관람객에게 전달하는 좋은 계기가 됐다고 생각한다"고 말했다. 이어 "이번 전시를 통해 다양한 기업 및 기관의 관심을 끌어내 비즈니스 채널을 확대하는 한편, 현장에서 약 1500명의 가망 고객을 확보하는 등 기대 이상의 성과를 거뒀다"고 덧붙였다.





AD

한편, 나무엑스는 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 세계 최초의 모빌리티 웰니스 로봇으로 ▲에어 센서가 오염 물질을 감지하면 스스로 이동해 실내 공기를 빠르고 강력하게 정화하는 에어 솔루션(Air Solution) ▲비접촉 방식으로 단 10초 만에 5대 건강 지표(체온·심장활동강도·맥박·산소포화도·스트레스 지수)를 측정하는 바이탈 사인 체크(Vital Sign Check) ▲대화형 서비스를 비롯한 릴랙스, 웰컴, 웨이크업 등 상황별 AI 케어 서비스를 탑재해 올해 하반기 중 출시될 예정이다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>