'AI 산업전환과 일자리 포럼' 출범…노동부 "중장기 고용노동 정책 마련"

월 1~2회 포럼서 다양한 의제 논의

'AI 대응 일자리 정책 로드맵' 수립

정부가 인공지능(AI) 기술 발달에 따른 노동 시장 변화와 이에 대응하는 중장기 고용노동 정책 방향을 모색하기 위해 민·관이 함께 머리를 맞대는 포럼을 마련했다. 앞으로 여러 차례 열릴 포럼에서 나온 논의 내용을 참고해 'AI 대응 일자리정책 로드맵(가칭)'을 선보일 예정이다.

김영훈 고용노동부 장관은 12일 서울 중구 포스트타워에서 'AI 산업전환과 일자리' 포럼 출범식과 1차 회의를 개최했다. 해당 포럼은 AI 기술 발달이 노동 시장에 미치는 영향을 현장 사례를 바탕으로 분석하기 위해 열렸다. AI 기술 발전 및 AI 서비스 확대로 산업 구조와 고용 형태 등 노동과 일자리의 변화가 예상되는 만큼 이에 대응할 중장기 고용노동 정책 방향을 살피는 데에도 목적을 뒀다.

첫 회의에는 김 장관과 노동부 관계자뿐 아니라 조성준 서울대 교수(좌장) 등 포럼 위원 및 발제자가 참석했다. 김유철 LG AI연구원 전략부문장, 김득중 정보통신산업진흥원 부원장이 'AI 기술 발전 현황 및 노동 시장에 미치는 영향'과 '정부의 AI 전환 대응 정책' 주제로 발표했다. 김 부문장은 AI 시대에 맞는 직무 재정의와 재교육이 시급하고 중요한 문제라고 짚었다. 이후 위원들 간 자유로운 토론도 이뤄졌다.

포럼은 연말까지 월 1~2회씩 열릴 예정이다. 이 과정에서 ▲AI 활용 기업 및 접목 행정 사례 분석 ▲AI 전환에 따른 인재 양성 및 인사 노무 관리의 법적 쟁점 ▲AI 전환에 따른 사회안전망 및 AI 활용 고용노동 서비스 개선 등의 의제가 논의된다. 노동부는 관련 논의를 참고해 향후 'AI 대응 일자리정책 로드맵(가칭)'을 선보일 계획이다. 노동부 관계자는 "포럼 논의뿐 아니라 연구 및 현장 조사도 포함해 로드맵을 내놓을 것"이라고 했다.





한편 노동부는 AI 실무 인재 양성을 위해 신기술 중심의 직업훈련을 더욱 강화할 계획이다. 김 장관은 "공동의 지혜를 모으는 장을 통해 기술 발전 흐름에서 발생할 수 있는 고용 충격을 최소화하고 일하는 사람이 새로운 기술 환경에 적응할 수 있도록 직업 훈련을 강화할 것"이라며 "AI 기반 고용노동 서비스로 국민 누구나 공정하고 안전한 노동 환경을 보장받을 수 있는 방안을 모색하겠다"고 했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

