이마트, 아이폰17 시리즈 사전예약…단독 할인 이벤트

전국 에이스토어 74개 점포서 18일까지 진행

18개월 무이자·정품케이스 100원 특가

애플케어 20% 할인도 제공

이마트·트레이더스·에브리데이·이마트24서 예약

이마트는 전국 에이스토어 74개점에서 오는 18일까지 아이폰17 시리즈 등 애플의 신제품 사전 예약을 진행한다고 12일 밝혔다.

단독 할인 이벤트도 마련했다. 우선 행사 카드로 아이폰17 시리즈를 구매하면 18개월 카드 무이자 할부 혜택과 7만5000원 상당의 정품 케이스를 100원에 특가로 판매한다. 또 사전예약 고객을 대상으로 이마트 애플리케이션(앱) 응모 이벤트를 통해 총 1만5000명에게 e머니 1만원을 증정한다. 오는 19일부터 21일까지는 아이폰17 시리즈 제품 픽업 고객을 대상으로 애플케어플러스(Apple Care+) 20% 할인 혜택을 제공한다.

이마트와 현대카드가 협업한 '가전 캐시백' 혜택도 있다. '가전 캐시백'은 현대카드로 50만원 이상의 가전제품을 구매하고 월 쇼핑약정 금액을 달성하면 최대 30만원의 캐시백 혜택을 받을 수 있는 고객 맞춤형 제도다.

이마트앱 신규 서비스 '디지털 그랩'에서도 행사를 지원한다. 디지털 그랩은 이마트앱에서 디지털 가전 주문 및 결제 후 원하는 이마트 매장에서 원하는 날짜에 픽업할 수 있는 서비스다. 고객들은 매장에 방문하지 않고도 사전 예약을 진행할 수 있다. 또 이마트와 트레이더스 전 매장에서 제품을 수령할 수 있다. 이마트 에브리데이 모바일 앱 '이마일', 이마트24 전용 모바일 앱에서도 사전예약에 참여할 수 있다.





엄기호 이마트 디지털가전 바이어는 "앞으로도 이마트 에이스토어는 애플의 공식 리셀러 매장으로서 관련 상품과 이벤트를 가장 가까이서 경험할 수 있는 '고객 맞춤 체험형 공간'으로 발전해 나갈 것"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

