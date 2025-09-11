전진선 군수 "양평, 절대 소멸하지 않는다…인구 20만 자족도시 도약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양평군, 제52회 양평군민의 날

3000여 군민과 함께 성황리 개최

'희망과 감동이 흐르는 매력양평' 미래 비전 선포

경기 양평군(군수 전진선)은 11일 물맑은양평종합운동장에서 제52회 양평군민의 날 기념행사를 3000여 명의 군민이 참석한 가운데 성황리에 개최했다.

전진선 양평군수가 11일 물맑은양평종합운동장에서 '제52회 양평군민의 날 기념행사'에 참석해 인사말을 하고 있다. 양평군 제공

올해 군민의 날은 '희망과 감동이 흐르는 매력양평'을 주제로, 군민의 화합과 자긍심을 다지고 양평의 미래 비전을 선포하는 자리로 마련됐다.

행사는 읍·면 기수단 입장과 오고무, 브라스밴드 공연 등 다양한 식전 행사로 시작됐으며, 국민의례, 군민헌장 낭독, 군정계획 영상 상영, 비전 선포식 순으로 진행됐다.

특히 민선 8기 3주년을 맞아, 양평의 중심·동부·서부 지역의 발전 구상을 콜라주 영상으로 선보이며, 군민과 함께 미래 발전 청사진을 공유했다.

비전 선포식에서는 '안전', '환경', '관광', '건강' 도시를 핵심 키워드로 한 양평의 미래 비전이 제시됐고, 군민 대표와 어린이들이 함께 참여해 양평의 내일에 대한 희망과 약속을 다지는 뜻깊은 시간을 가졌다.

전진선 양평군수가 11일 물맑은양평종합운동장에서 '제52회 양평군민의 날 기념행사'에 참석해 양평 미래 비전 선포식을 개최하고 있다. 양평군 제공

이날 행사에서는 △군정유공 △국회의원 표창 △군의회의장 표창 △경기도민상 등 다양한 분야의 시상이 이어졌다.

특히, 오랜 세월 가족과 지역사회에 헌신한 106세 장수 어르신과 저출산 극복에 기여하며 양평군의 미래를 성실히 이끌어가는 다자녀 가정에는 축하와 감사의 마음을 담은 표창장이 수여됐다.

또한, 모범 군민으로 선정된 군민들이 국회의원 및 양평군의회 의장 표창을 수상했으며, 법질서 확립, 농어촌 발전, 사회복지 등 8개 분야의 유공자들도 함께 표창을 받았다.

전진선 양평군수는 기념사에서 "양평은 절대 소멸하지 않는다"며 군민과 함께하는 발전 의지를 천명했다.

이어 "'양평, 중심이 뜬다'를 통한 관광·문화 부흥, '양평, 동부도 발전한다'를 통한 명품 관광도시 육성, 지역 여건과 자원을 활용한 맞춤형 전략으로 '양평, 서부를 완성'하겠다는 과제를 제시"하며 "오늘의 화합을 밑거름 삼아 인구 20만 자족도시로 도약하는 양평을 반드시 만들겠다"고 강조했다.

기념식 후에는 판굿, 소고춤 등 전통공연과 함께 홍보대사 한봄 씨와 가수 박상민 씨의 축하공연이 이어져 관람객들의 큰 호응을 얻었다.

전진선 양평군수가 11일 물맑은양평종합운동장에서 '제52회 양평군민의 날 기념행사'를 개최하고 있다. 양평군 제공

이어 정상욱 양평군체육회장의 개회 선언과 선수 대표의 선서를 시작으로 읍·면 체육대회의 포문을 열었으며, 협동과 단결 속에 군민 모두가 하나 되는 축제의 장이 됐다.





한편, 양평군은 앞으로도 군민과 함께 '희망과 감동이 흐르는 매력양평'을 실현하며, 지속 가능한 성장과 발전을 이어갈 계획이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

