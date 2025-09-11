첫 신용등급 A+ 받은 하이브 "확고한 시장지위"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한기평·한신평 평가

하이브가 신용평가사로부터 기업 신용등급 A+를 부여받았다.

11일 한국신용평가와 전날 한국기업평가는 하이브에 기업 신용등급 A+에 등급 전망 '안정적'을 부여했다.

한기평은 보고서에서 "매출 규모에서 국내 경쟁사를 크게 압도하고 있고 음반 판매량 점유율도 30% 중반을 웃도는 등 확고한 시장 지위를 확보했다"며 "방탄소년단(BTS)과 세븐틴 등 소속 아티스트들의 국내외 인지도와 브랜드 파급력도 우수하다"고 평가했다.

특히 "음악 매니지먼트 사업은 아이돌 중심 아티스트의 짧은 수명과 평판 관리 리스크 등으로 실적 변동성이 높은데, 하이브는 멀티 레이블 체제로 경쟁사보다 다변화된 아티스트 포트폴리오를 확충하고 있다"고 덧붙였다.

한신평도 "과거 BTS에 대한 매출 의존도가 매우 높았으나 특정 아티스트에 대한 매출 의존도를 낮추고 중장기적 성장을 도모하고자 다른 레이블을 인수해 포트폴리오를 확장했다"고 판단했다.

하이브의 재무안정성에 대해서도 우수하단 평가를 했다. 한기평은 "2020년 기업공개와 잇따른 유상증자를 통한 자금 유입, 자체적인 잉여현금흐름 창출 등으로 실질적 무차입 구조를 유지 중"이라며 "특히 올해 5월 보유하고 있던 SM엔터테인먼트 지분 전량 매각으로 상반기 말 기준 순현금 규모가 전년 말 983억원에서 3천561억원으로 대폭 확대됐다"고 밝혔다.





다만 업계 특성상 실적 변동성이 클 수 있다는 점은 약점으로 꼽혔다. 한기평은 "지속적인 아티스트 포트폴리오 다각화와 해외사업 확장, 게임 등 아티스트 지적재산(IP) 기반의 부가 수익 창출 등을 위해 투자 유인이 지속될 것으로 보인다"며 "향후 대규모 인수·합병(M&A) 등 재무 부담이 확대할 가능성을 배제할 수 없다"고 언급했다. 한신평도 "올해 상반기까지 BTS 멤버 전원이 병역의무를 이행해 관련 매출이 다시 확대되고는 있지만 재계약 때 계약구조 변동으로 수익성이 하락할 수 있고, 뉴진스 활동도 중단한 상태"라며 "미국·라틴아메리카 등 해외 투자 초기비용과 신규 아티스트 데뷔 관련 비용도 수익성 약화에 영향을 주고 있다"고 판단했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

