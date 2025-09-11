韓 근로자들, 버스 타고 애틀랜타 공항으로 출발(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'조지아주 사태' 억류 한인 근로자 7일만에 풀려나

조지아주 엘러벨의 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장에서 일하던 한인 근로자들을 태운 버스가 11일(현지시간) 포크스턴에 있는 미 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 나와 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항으로 출발했다. 지난 4일 현장에 들이닥친 미 연방 요원들에게 붙잡혀 구금된 지 일주일 만에 이뤄진 석방이다.

ICE 구금시설에 구금됐던 이들은 미 동부 현지시간 기준 오전 2시16분(한국시간 11일 오후 3시16분)께 일반 버스 8대에 나눠 타고 대한항공 전세기가 대기하고 있는 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항으로 출발했다. 구금 시설 철문을 나선 한국인들은 수갑 등 구속 없이 평상복으로 문 앞에 대기 중인 버스에 탑승했다.

전세기는 현지 시간 11일 정오(한국시간 12일 오전 1시)께 애틀랜타 국제공항을 출발해 한국시간 12일 오후 인천공항에 도착할 예정이다. 전세기에는 한국인 316명과 외국 국적자 14명(중국 10명, 일본 3명, 인도네시아 1명) 등 미 이민 당국에 구금됐던 총 330명이 탑승한다. 구금자 중 한국인 1명은 미국 내 잔류를 희망했다고 외교부 관계자는 전했다.

앞서 ICE가 공개한 지난 4일 작전 영상과 미 언론 보도 등에 따르면 당국 요원들은 헬기까지 동원해 작업 현장을 급습, 직원들의 체류 신분을 확인한 뒤 대다수 직원을 버스 주변에 일렬로 세우고 다리와 양손에 쇠사슬을 묶어 차례로 버스에 태웠다. 체포된 이들은 조지아주 포크스턴 소재 ICE 구금시설로 이송됐다.

현장에 있던 한 노동자는 미 당국 요원들이 마치 "전쟁터인 것처럼" 들이닥쳤다고 CNN방송에 말했다. 적법한 비자를 소지해 체포되지 않은 한국인 직원은 당시 상황에 대해 "전화기가 동시에 울리며 작업 중단 메시지가 내려졌다"면서 체포된 동료들이 휴대전화도 챙기지 못한 채 끌려갔다고 영국 BBC방송에 전했다.

미 주류·담배·총포 담당국(ATF) 애틀랜타 지부는 당일 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 글을 통해 국토안보수사국(HSI), ICE, 조지아주 순찰대 등과 함께 현대차 배터리 공장 건설 현장에서 "대규모 이민 단속 작전을 벌였다"고 밝혔다. 바로 다음 날 HSI는 "불법 고용 관행 및 중대한 연방 범죄 혐의와 관련해 진행 중인 수사의 일환으로 법원의 수색 영장을 집행했다"며 현장에서 475명을 체포했다고 밝혔다.

우리 정부는 즉각 긴급 대책회의를 열어 사태 대응에 나섰고, 현지에서는 주애틀랜타 총영사관 소속 영사가 사태 발생 3일 차인 6일 오전부터 ICE 구금시설에 수감된 한국인 300여명을 면담하기 시작했다.

외교부는 조기중 워싱턴 총영사를 반장으로 현장대책반을 설치해 현장 대응에 본격적으로 나섰다. 이후 한국시간으로 7일 강훈식 대통령 비서실장은 이 사태와 관련해 미국과의 석방 교섭이 이뤄졌다면서 행정적 절차가 마무리되는 대로 이들을 한국으로 데려올 전세기가 출발할 것이라고 밝혔다.

조기중 워싱턴 총영사는 미국시간으로 7일 오후 포크스턴의 ICE 구금시설에서 취재진과 만나 한국 근로자들의 귀국 시점을 "수요일(10일) 정도로 생각하고 있다"고 했다. 같은 날 도널드 트럼프 미 대통령은 이번 사태와 관련해 "우리는 한국과 매우 좋은 관계를 갖고 있다"며 "지금 이 나라에 배터리에 대해 아는 인력이 없다면, 우리가 그들을 도와 일부 인력을 불러들여 우리 인력이 배터리 제조든 컴퓨터 제조든 선박 건조든 복잡한 작업을 하도록 훈련하게 해야 한다"고 말했다.

이후 한국 노동자들을 귀국시킬 대한항공 전세기가 한국시간으로 10일 오전 10시21분 인천공항에서 이륙했고, 이들의 귀국편 출발 시점은 미국시간 10일 오후 2시30분(한국시간 11일 오전 3시30분)께로 알려졌다.

하지만 외교부는 한국시간으로 10일 오후 "조지아주에 구금된 우리 국민들의 현지시간 10일 출발은 미국 측 사정으로 어렵게 됐다"고 밝혔다. 이에 미국과의 협의 과정에서 문제가 생긴 것 아니냐는 우려가 나왔다.

조현 외교부 장관은 미국시간으로 10일 워싱턴DC 주미대사관에서 한국 취재진과 만나 "지금 억류 상태인 우리 국민이 내일(11일)은 비행기(전세기)를 타고 귀국할 수 있고, 이 과정에서 일체 수갑을 채우는 일이 일어나지 않도록 다시 한번 확인했다"고 밝혔다. 조 장관은 마코 루비오 미 국무장관 겸 백악관 국가안보보좌관을 20여분간 만난 데 이어 앤디 베이커 백악관 국가안보 부보좌관 겸 부통령 안보보좌관을 만나 관련 협의를 마쳤다고 전했다.





이재명 대통령은 한국시간으로 11일 취임 100일 기자회견에서 한국 노동자들의 석방·귀국 일정과 관련해 "한국시간으로 오후 3시 구금시설에서 출발할 예정"이라며 "비행기는 내일 새벽 1시쯤 이륙해 오후쯤 서울에 도착하게 된다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

