본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[남산길 산책] 공자가 AI를 만났다면

입력2025.09.12 11:40

시계아이콘01분 29초 소요
뉴스듣기 글자크기
[남산길 산책] 공자가 AI를 만났다면
AD

'후생가외(後生可畏·후학을 두려워할 만하다)'.


논어에 나오는 이 말은 흔히 신세대 존중의 의미로 쓰인다. 또 다른 시각은 경제 사회적 접근이다. 공자가 살던 춘추시대의 변화, 즉 청동기에서 철기시대로 전환하던 격동기와 관련해서다. 요즘 말로 산업혁명의 전환에서 신기술로 무장한 후학들에 대한 경탄이란 시각이다. 단 공자는 조건절을 붙였다. "40, 50이 넘어서도 소문이 나지 않으면 존경하지 않아도 된다".


공자가 요즘 인공지능(AI) 시대를 마주했다면 뭐라고 했을까? 'AI 可畏'라며 감탄하진 않았을까. 뒷단에는 어떤 조건절을 붙였을지 궁금하다. 선생과 후생을 대비했듯, 그는 인공지능(Artificial Intelligence)과 인간지성(Human Intellectual)을 대비시키지 않았을까. 공자는 "AI는 뛰어나 경탄할 만하지만, (도구는 도구일 뿐) 사이를 잇고, 맥락을 보지 못한다면 두려워할 필요가 없다"고 토를 달았을 것 같다는 상상을 해본다.


인공의 공(工)이 글자 그대로 도구라면, 인간의 간(間)은 사이와 맥락이라는 데에 초점이 맞춰져 있다. 인간 지성과 인공지능의 차이는 속도가 아니라 '맥락'에 있다. AI는 빠르다. 수천 개의 옵션을 순식간에 제시한다. 가야 할 경로를 알려주지만 현재 출발지와 향후 목적지를 설정하는 것, 빠른 길과 바른 길 중 어느 길로 갈지를 최종 선택하는 것은 결국 사람이다. 최근 미국 컬럼비아 대학의 한 학생이 입사 인터뷰 시 부정행위를 도와주는 AI 애플리케이션(앱)인 'Cluely'를 만들어 논란이 됐다. 면접 질문에 대한 답을 즉석에서 생성해주는 부정 합격 지원 도구를 활용해 빅테크(대형 정보기술 기업)의 기술면접을 통과했다고 주장했다. 곧이어 같은 대학 동료들은 부정행위를 막기 위한 탐지 솔루션 'Truely'를 개발했다. 한쪽은 규칙을 피해가는 편법의 길을, 다른 쪽은 규칙을 지키기 위해 감시하는 길을 만들었다.


AI의 비윤리성을 AI의 윤리성으로 제압한 위의 사건은 "AI는 '가능성'을 제공하지만 '방향성'은 결정하지 않는다"는 시사점을 준다. 다음 연구는 맥락의 중요성을 보여준다. 사람들은 AI의 객관성을 신뢰해 긍정 피드백은 선호한 반면, 부정 피드백은 '블랙박스'에 무엇이 있을지 모른다며 불신했다. 맥락과 자초지종을 설명할 과정이 필요하다고 생각해서다.


AI의 진격은 막을 수도, 경쟁할 수도 없고 협업해야 한다. 그럴수록 GPS 지성은 필요하다. 나는 GPT를 'Grand Productivity Tool'이라고 달리 부를 수 있다면, GPS는 'Grounded Purpose-Perspective taking-Stewardship'의 약자라고 달리 말하고 싶다. 첫째는 G, 즉 'Grounded Purpose'(뿌리 깊은 목적)이다. 길은 많아도 왜 이 길인가. 기준과 목적은 사람이 정해야 한다. 조직 미션, 고객 가치, 공동체 철학에 단단히 뿌리를 내려야 한다. '속도'보다 '의미'를 우선하는 기준이 중요하다. 두 번째는 P, 즉 'Perspective taking'(관점 수용)이다. AI는 데이터를 읽지만 맥락을 읽지는 못한다. 정서와 역동성을 읽어 1+1을 10으로도 만들어내는 시너지는 인간의 몫이다. 셋째는 S, 'Stewardship'(책임 있는 관리)이다. AI는 앞에서 보았듯 빠르지만 도덕적 판단력이 없다. 리더는 데이터를 근거로 하되, 윤리와 정의의 필터를 갖춰야 한다. 사람과 기술 사이에서 균형을 잡는 것은 인공지능이 아니라 인간 지성이다. 미래, 아니 오늘 지금 당장 우리의 GPS는 어디를 향하고 있는가?


지금 뜨는 뉴스

AD

김성회 CEO리더십 연구소장/ 코칭경영원 코치




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

  • 25.09.1011:15
    '마약보다 10배 이상 쏠쏠' 2000% 수익률…"속아서 사고 알고도 샀다"④
    '마약보다 10배 이상 쏠쏠' 2000% 수익률…"속아서 사고 알고도 샀다"④

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기