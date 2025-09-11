이노그리드·SDT, 하이브리드 양자 클라우드 개발 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

클라우드 컴퓨팅 기업 이노그리드(대표이사 김명진)는 양자표준기술 전문기업 SDT(대표 윤지원)와 '하이브리드 양자 클라우드 개발'을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 양사의 핵심 역량을 결합해 고전 컴퓨팅과 양자 컴퓨팅을 융합한 혁신적인 클라우드 서비스를 공동 개발하고, R&D, 사업화, 정부 과제 연계 등 전방위적 협력 체계를 구축하기로 했다.

양사는▲양자컴퓨팅을 위한 고성능 양자 미들웨어 기술 연구 및 개발 ▲고전-양자 혼합 연산 구조 기반의 기술 공동 개발 ▲양자 시뮬레이터 등을 연계한 하이브리드형 테스트베드를 함께 운영하며 기술 완성도를 높여갈 계획이다.

김명진 이노그리드 대표는 "SDT와 다각적 협력을 통해 하이브리드 양자 클라우드 개발을 가속화하여 국내 양자 산업 발전에 기여하겠다"고 전했다.





윤지원 SDT 대표는 "누구나 손쉽게 양자컴퓨팅을 활용할 수 있는 혁신적인 환경을 제공하여 국내 양자 기술 생태계 확장에 기여할 것"이라고 말했다.





