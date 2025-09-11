국순당 쌀막걸리, '2025 쌀가공품 품평회' 농식품부 장관상 수상

월 평균 100만개 이상 판매되며 국내산 쌀 소비에 기여
국순당은 '국순당 쌀막걸리'가 '2025 쌀가공품 품평회'에서 우수쌀플러스 제품으로 선정돼 농림축산식품부 장관상을 수상했다고 11일 밝혔다.
농림축산식품부가 주최하고, 한국쌀가공식품협회가 주관하는 쌀가공품 품평회는 쌀가공품의 품질향상 및 경쟁력을 촉진하고, 대표브랜드를 선정·육성해 쌀가공식품산업의 활성화를 목적으로 시행된다. 전문가와 소비자 평가, 위생현장 평가 등을 거쳐 선정한다.
'국순당 쌀막걸리'는 100% 국내산 쌀을 사용하며, 대중성과 혁신성 및 제품 맛에서 높은 평가를 받았다. 월평균 판매량 100만병 이상, 연간 100억원 이상 판매되며 국내산 쌀 소비에 기여하고 있다.
국순당 쌀막걸리는 1993년 출시된 국내 최초의 캔막걸리인 국순당 '바이오 탁'의 기술을 바탕으로 1996년 출시됐다. 캔 제품 출시 이후 페트병 제품도 선보여 소비자의 선택 폭을 넓혔다. 또한 국순당 쌀막걸리를 기반으로 출시된 '국순당 쌀 바나나' 등 플레이버 막걸리와 '국순당 바밤바밤' 등 협업 제품도 인기를 끌며 막걸리 시장에 MZ세대 유입을 촉진하고 막걸리의 영역을 확대하는 데 기여했다. 이들 제품은 수출을 통해 우리술의 세계화 및 국산 쌀의 수출에도 이바지했다.
국순당 쌀막걸리는 해발 500m 지역에 있는 강원도 횡성양조장에서 곱게 갈아낸 쌀과 지하 340m 청정수와 직접 키운 누룩과 효모로 빚는다. 세 번의 발효 과정을 거쳐 생성된 막걸리의 부드러운 풍미와 깔끔한 맛이 특징이다.
