국힘 "민주당, 특검법 합의 파기…잉크도 마르기 전 뒤집어"

野 "원내대표, 원내수석 존재 가치 뭐냐"

국민의힘은 11일 더불어민주당이 전날 여야 원내대표가 합의한 이른바 '3대 특검법(내란·김건희·채상병)' 수정안에 대해 일방적인 파기를 통보했다고 밝혔다.

더불어민주당 김병기 원내대표, 국민의힘 송언석 원내대표가 10일 서울 여의도 국회에서 회동을 갖고 있다. 연합뉴스

유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 "현재 민주당 내의 내부적 갈등, 당원들의 반발 등을 이유로 합의를 이행하지 못하겠다는 입장을 오늘 아침 최종적으로 전해왔다"고 말했다.

유 원내운영수석은 "원내대표 간 합의가 6시간에 걸쳐 진통 끝에 이뤄졌는데 합의안에 잉크도 마르기 전에 뒤집히기 시작한다면 민주당 원내대표, 원내수석의 존재 가치가 뭔지 모르겠다"며 "원내대표가 합의한 것을 지킬 수 없다면 앞으로 민주당에선 정청래 대표의 승낙이 있어야 합의한 게 이행되느냐"고 강조했다.

이어 "민주당에선 정청래만 대장 역할을 하는 것인지, 민주당에는 정청래만 있는 것인지"라고 지적하며 "국민의힘 입장에선 굉장히 유감스럽게 생각하고 앞으로 원내대표 간 합의를 할 수 있을지도 의구심이 있다"고 했다.

앞서 김병기 민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 전날 2차례 회동 끝에 3대 특검법 개정안 수정에 합의했다. 민주당은 특검 수사 기간을 연장하지 않고 최소한의 필요 인력만 증원하는 대신 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론)를 하지 않는 내용이다.





하지만 민주당 내부 반발로 합의가 무산되면서 3대 특검법 개정안 통과는 물론 이를 전제로 한 금융감독위원회 설치법 협조 등도 어려워질 것으로 예상된다.





