"여성스러운 가녀린 몸" 공개회의서 여성 외모 평가한 제주도의원

이정엽 의원, 성평등여성정책관 상대로 발언
"불쾌했다면 정중히 사과…앞으로 안할 것"
제주도의회 회의에서 한 도의원이 여성 공직자를 상대로 한 질의 과정에서 외모 관련 발언을 해 물의를 빚었다.
10일 제주도의회 제442회 임시회 보건복지안전위원회 회의에서 국민의힘 이정엽 제주도의원은 이은영 제주도 성평등여성정책관을 상대로 질의를 시작하며 "여성스러운 가녀린 몸을 갖고 항상 고생을 많이 하신다"고 말했다. 이 의원은 지난해 논란이 있었던 김만덕상의 문제점이 잘 보완된 것 같다고 언급하는 과정에서 사안과 관계없는 외모 발언을 했다.
이에 이 정책관이 "이왕이면 업무로 칭찬해 주시면 더 좋을 것 같다"며 에둘러 불편한 의사를 표현했지만, 이 의원은 "웃으면 더 좋을 것"이라고 반응했다. 공식 석상에서 외모 평가 및 성별 고정관념이 담긴 발언을 한 데 이어, 여성 공직자에게 '웃음'을 강요했다는 지적이 나올 수 있는 발언을 한 셈이다.
결국 이 의원의 질의가 끝난 후 현길호 보건복지안전위원장은 이 정책관에게 "업무 외적인 질의 과정에서 표현 때문에 불편함이 있으시면 얘기를 하시면 좋을 것 같다"고 말했다. 그러자 이 정책관은 "말씀하실 때 외모에 대한 평가보다는 업무에 대해서 말씀해 주시면 도움이 될 것 같다"고 답했다.
이 의원은 그제야 "외모에 대한 발언을 한 부분에 대해서는 불쾌하셨다면 제가 정중하게 사과드리겠다"며 "존경과 안타까움 차원에서 말씀드린 것"이라고 해명했다. 또 "앞으로 그런 표현을 사용하지 않도록 하겠다"고 말했다.
이에 이 정책관이 "다음에 그렇게 하지 않을 것이라고 믿고 기분 좋게 다음을 기약하겠다"며 사과를 받아들여 상황은 일단락됐다.
한편 고용노동부 '직장 내 성희롱 예방 대응을 위한 안내서' 등에 따르면 업무 관련성이 있는 상황에서 원하지 않는 외모에 대한 평가나 성적인 비유, 신체 부위를 언급하는 행위는 직장 내 성희롱에 해당한다.
김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
