김동연, 10일 민주당과 예산정책협의회…10개 사업 5331억원 국비 요청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 10일 경기도청에서 열린 더불어민주당과의 예산정책협의회에서 광역버스 준공영제 2072억원 등 10개 주요 사업에 대한 국비 5331억원을 요청했다.

김동연 지사는 이날 민선 8기 출범 이후 '여당 도지사와 여당 대표, 여당 국회의원'으로 입지가 달라진 상황에서 열린 첫 예산정책협의회 모두 발언에서 "경기도는 '국정의 제1동반자'로서 국민주권 정부와 함께 준비된 비전과 축적한 역량을 아낌없이 발휘해 나갈 것"이라며 "'당·정·대' 원팀보다 더욱 강력한 '당·정·대·경' 원팀으로 국민의 성공, 국민주권 정부의 성공을 향해 힘차게 달려가자"고 강조했다.

또 "경기도는 자랑스러운 '성장 정부'의 '성장의 심장'으로서 힘차게 뛰겠다"며 ▲반도체·기후경제·AI '미래성장 3대 프로젝트' ▲미군 반환공여구역 개발 ▲지역거점 개발 등 3가지 계획을 밝혔다.

경기도는 먼저 반도체·기후경제·AI '미래성장 3대 프로젝트'로 대한민국 미래 먹거리를 준비한다. 인재와 인프라, 집약된 첨단산업 기반을 활용해 전 주기 반도체 생태계를 강화하는 'K-반도체 메가 클러스터'를 조성하고, 접경지역 내 평화경제특구에 기후경제를 선도할 '기후테크 클러스터'를 구축한다. 또 '경기 RE100 산단'의 성과를 확산해 재생에너지 기반을 확고히 한다는 구상이다.

김 지사는 "지난해 7월 대한민국 최초로 'AI국'을 신설한 만큼 AI 컴퓨팅 센터와 AI 고속도로를 통해 'AI 글로벌 3대 강국' 도약의 길을 열겠다"고 말했다.

경기도는 미군 반환공여구역을 새로운 성장축으로, 철도를 성장의 동맥으로 적극 활용할 계획이다. 지방정부 최초로 경기도가 반환공여구역에 직접 재정을 투입해 개발에 속도를 낸다. 앞으로 10년간 총 3000억원 규모로 '경기도 주한미군 반환공여구역 개발기금'을 조성하고, 반환공여구역과 연계된 수도권광역급행철도(GTX) 통합망 구축을 비롯한 수도권 광역철도 확충에 나선다.

또 지역거점 개발로 국가 성장과 균형발전을 함께 이룰 계획이다. 중첩규제로 일자리 축소, 인구 유출, 지역경제 침체라는 삼중고를 견뎌야 했던 동북부 지역에 '특별한 희생에 특별한 보상'이 이뤄질 수 있도록 공공의료원 설립을 신속하게 추진한다. 아울러 평화경제특구·기회발전특구·규제자유특구 등 지역별 전략 산업을 육성해 지역의 잠재력을 고르게 실현한다. 경기 남부에는 '5대 핵심 거점 바이오 혁신클러스터'와 '판교 +20 벤처스타트업 클러스터'를 조성해 대한민국의 성장동력을 강화하기로 했다.

정청래 대표는 이날 인사말을 통해 "경기도에서 하는 일은 대한민국 미래 성장의 시금석이 되기도 하고, 실제로 또 경기도에서 하는 각종 정책이 테스트베드가 되기도 해 경기도의 발전이 대한민국의 발전이라는 생각을 갖고 있다"며 "경기도에서 주신 의견을 잘 듣고 경기도의 수요에 맞게 예산이 잘 짜여질 수 있도록 세심하게 배려할 수 있도록 하겠다"고 화답했다.

김동연 경기도지사가 10일 경기도청에서 열린 더불어민주당과의 예산정책협의회에서 참석 의원들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

AD

이어 "경기도에서 4.5일제를 시행하고 있다는데 이게 바로 테스트베드 중 하나가 아닐까 생각을 하고 잘됐으면 좋겠다는 차원에서 276억 원 예산을 확보했다"며 "앞으로 대한민국 전체가 4.5일제를 시행할지도 모르는데 경기도에서 여러 가지 문제점을 미리 발견하고 대안을 잘 내왔으면 좋겠다"고 덧붙였다.

또 "김동연 지사께서 경기 RE100을 실천하고 계시는데 앞으로 RE100 시대에 대비하지 않으면 국가 미래는 없다고 할 정도로 RE100은 너무너무 중요한 국가의 성장 전략"이라며 "그런 면에서 경기도의 공공부문 RE100이 잘 정착되고 성공했으면 좋겠다"고 말했다.

한편 경기도는 내년도 국회 예산 심사 과정에서 반드시 반영돼야 할 10개 주요 사업 예산 총 5331억원을 지원 요청했다.

주요 사업은 ▲도봉산옥정 광역철도 630억원·옥정포천 광역철도 742억원 ▲광역버스 준공영제 2072억원 ▲자연재해위험개선지구 정비 239억원 ▲안산마음건강센터 지원 70억원 ▲안산 세월호 추모시설 건립 지원 100억원 ▲RE100 마을지원 사업 118억원 ▲교통약자 특별교통수단 운영 274억원 ▲누리과정 차액 보육료 지원 695억원 ▲경기도 순환경제이용센터 설치 85억원 ▲선감학원 옛터 역사문화공간 조성 9억원 등이다.





AD

경기도는 이번 협의를 계기로 내년도 국회 예산 심사 과정에서 주요 현안이 최대한 반영될 수 있도록 더불어민주당과 긴밀히 협력해 나갈 예정이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>