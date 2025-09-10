이스라엘, 가자시티 지상전 예고 속 "15만명 대피 마쳐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이스라엘군이 가자시티 장악을 위한 대규모 지상 공세를 준비하는 가운데 현지 주민 약 15만명이 대피를 마쳤다고 타임스오브이스라엘이 10일(현지시간) 보도했다.

이스라엘 남부 테쿠마 차량 묘지에 쌓여있는 파괴된 차량들. 연합뉴스

이스라엘 안보 당국자에 따르면 지난 며칠간 수만명이 추가로 피란길에 오르면서 전체 대피자 규모가 15만명으로 집계됐다. 이는 지난 7일 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 10만명이 가지시티를 떠났다고 언급한 것에서 5만명이 늘어난 수치다. 가자시티 전체 인구는 약 100만명으로 추정된다.

이스라엘군은 전날 가자시티의 모든 주민이 서부 해안가를 따라 가자지구 남부 알마와시 지역에 마련된 인도주의 구역으로 대피해야 한다고 밝혔다.





이스라엘이 가자시티 전체를 대상으로 대피령을 내린 것은 2023년 10월 전쟁 발발 이후 처음이다. 이날 이스라엘군 아랍어 대변인 아비차이 아드라이는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 가자시티 항구와 남부 리말에 인접한 고층건물 타이바2타워를 공습할 예정이라며 경보를 전하기도 했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

