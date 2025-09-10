SK증권, 연금저축 ETF 적립식 자동 매수 서비스 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK증권은 연금저축 상장지수펀드(ETF) 적립식 자동 매수 서비스를 출시하고 관련 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다. 이번 서비스 출시로 연금저축 투자자는 매번 ETF를 직접 매수하지 않고 정기적으로 자동 투자할 수 있게 됐다.

SK증권은 서비스 출시를 기념해 오는 30일까지 연금저축 계좌를 최초 신규 개설하고 10만원 이상 순입금한 고객에게는 선착순으로 신세계상품권 1만원(100명)을 증정한다.

또한 기존 및 신규 고객을 포함해 300만원 이상 순입금한 고객 중 선착순 300명에게는 조건에 따라 최대 3만원의 신세계상품권을 지급한다. 타사에서 연금저축을 이전하는 경우에는 순입금액을 2배로 인정해 더 큰 혜택을 준다.

연금저축 계좌로 SK증권이 지정한 금현물 ETF를 순매수한 고객을 대상으로 특별 이벤트도 마련했다. 해당 ETF를 200만원 이상 순매수 시 문화상품권 1만원(500명), 500만원 이상 순매수 시 문화상품권 2만원(300명), 1000만원 이상 순매수 시 골드바 1돈(5명)을 각각 추첨을 통해 증정한다.

이와 함께 최근 6개월간 해당 ETF 거래 이력이 없는 고객이 이벤트 기간 중 1주만 매수해도 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 1잔 쿠폰(1000명)을 제공한다.

SK증권 관계자는 "이번 연금저축 ETF 적립식 자동 매수 서비스는 고객의 실질적인 투자 편의성 증대와 더불어 연금저축을 통한 자산 형성에 실질적인 도움이 될 수 있도록 기획했다. 앞으로도 연금저축 관련 차별화된 서비스를 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.





이벤트에 대한 자세한 내용은 SK증권 홈페이지 및 모바일 앱에서 확인할 수 있다. 해당 상품은 모두 원금 손실 발생이 가능하며, 투자 전 상품설명서와 약관을 반드시 확인하고 투자를 결정해야 한다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

