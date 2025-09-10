강진군, 추석맞이 ‘강진품애 온 군민’ 1천만마일리지 쏜다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 강진군이 추석을 맞아 '강진품애 온 군민 × 초록믿음 이벤트'를 진행한다.

전남 강진군청.

군은 지난달 제 3회 강진하맥축제에서 운영한 '강진품애 온 군민' 홍보부스가 큰 호응 속에 마무리됐다고 10일 밝혔다. 축제 현장을 찾은 군민과 관광객은 QR코드로 간편하게 회원가입을 하고, 가입 즉시 5,000마일리지를 받아 강진사랑상품권(착)으로 전환했다.

현장에서는 신규 가입자뿐 아니라 기존 회원도 참여할 수 있는 뽑기 이벤트가 마련돼 상품권과 기념품이 제공됐다. 축제 기간 신규 회원 300명 이상이 가입했고, 플랫폼 누적 회원 수는 9월 현재 1만1,000명을 돌파했다.

군은 이 같은 분위기를 이어가기 위해 오는 15~28일 추석 명절 이벤트를 연다. 신규 가입자에게는 1만마일리지가 지급된다. 초록 믿음 쇼핑몰에서 추석 선물 세트를 구매하고 후기를 남긴 회원을 대상으로 총 1,000만마일리지 상당의 경품이 제공된다. 1등은 100만마일리지(4명), 2등은 50만마일리지(8명), 3등은 10만마일리지(20명)다. 수상자는 정성평가와 추첨을 통해 정해진다.





강진원 군수는 "하맥축제에서 보여준 군민과 관광객들의 관심이 '강진품애 온 군민' 제도의 가능성을 보여줬다"며 "추석 이벤트에도 많은 분이 참여해 강진과 특별한 인연을 이어가길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr

