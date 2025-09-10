영진전문대, 日 기업 17곳 참여 '해외취업페어' 개최…9년간 810명 일본 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日 MIC 장학금 2000만원 기탁

해외취업 1위 대학으로 자리매김한 대구 영진전문대학교(총장 최재영)가 올해도 재학생들의 글로벌 기업 취업을 적극 지원하고, 해외 기업과 든든한 네트워크를 구축하기 위한 '2025 해외취업페어'를 개최했다고 10일 밝혔다.

지난 9부터 10일까지, 이 대학교 복현캠퍼스에서 열리고 있는 '2025 해외취업페어'에는 일본 IT·기계·전자·서비스 분야의 17개 기업이 방한해 영진전문대 해외취업반 학생 200여명을 대상으로 채용면접, 기업설명회, 특별강연 등을 진행하고 있다.

영진전문대 '2025 해외취업페어'에 참석한 이 대학교 학생들이 '일본핏토' 기업설명회에 시선을 집중시키고 있다.

AD

영진전문대는 '글로벌 영진! 세계를 무대로 활약하는 인재 양성'을 목표로 2016년부터 매년 자체 해외취업페어(박람회)를 개최해오고 있다.

올해 행사엔 핫코우오토메이션(자동화장비제조), 고가기어제작소(기어제조, 일본핏토(방수판 등 건축장비제조), 치쿠호오공업(방재자재 제조), 큐슈스탭(IT서비스), H&S 파트너스(인재관리 컨설팅 및 서비스), 글로벌샤인(인재서비스), 브라이자(기계전자 인재 서비스), 테크노프로 디자인(기계제조설계), MIC(인쇄장비제조 및 상품마케팅사업), CAL(인재서비스), ISFNET(IT 네트워크), 알프스기연(기계전자 인재 서비스) 등 다양한 업종의 일본 기업들이 대거 참여해 눈길을 끌었다.

대면·비대면 방식으로 동시 진행된 채용 면접과 기업설명회에는 각 기업의 인사 담당자들이 직접 참여해 기업 비전과 채용 조건을 소개했으며, 학생들은 기업별 1대1 면접을 통해 전공과 역량을 적극적으로 어필했고, 일부는 현장 채용으로 이어지는 성과를 거뒀다.

특히 핫코우오토메이션 오노 카즈오 대표는 '일본기업에서 필요한 글로벌 인재'를 주제로 특별강연을 진행해, 일본 기업이 요구하는 인재상의 핵심 가치와 직무 태도를 구체적으로 전달했다. 이를 통해 학생들은 더욱 현실적인 취업 전략을 수립하는 계기를 마련했다.

행사 기간 중 진행된 한일(韓日) 산학협력협의에서는 해외 기업 대표단과 대학 관계자들이 국제연계주문식교육을 기반으로 한 공동 교육과정 운영, 현장 실습 확대, 장학금 기탁 등 장기적 협력 모델을 심도있게 논의했다.

또한 일본 기업 대표들은 대구 대표 기업인 대성하이텍을 10일 오전 방문해 지역 산업의 경쟁력을 직접 접하며, 한일 비즈니스 협력 방안을 모색했다.

이번 해외취업페어에는 컴퓨터정보계열, AI융합기계계열, 반도체전자계열, 호텔항공관광과, 글로벌시스템융합과 등 다양한 전공의 해외취업반 학생들이 참가해 일본 기업의 인재상과 직무 역량을 확인하고, 이를 자신의 전공과 연결해 취업 전략을 구체화했다.

한편, ㈜MIC는 지난 9일 '영진전문대 인재 양성'에 화답하는 장학금 2000만 원을 기탁했다. 이 회사는 2022년부터 올해까지 9명의 졸업생을 채용한 바 있다. 지난해 1억원의 장학금을 기탁한 핫코우오토메이션 역시 교육 협력에 앞장서며 대학과 기업 간 지속 가능한 파트너십을 강화하고 있다.

영진전문대는 최근 9년간 총 866명의 해외취업자를 배출했으며, 이 중 810명이 일본에 진출했다. 호주, 미국, 중국, 뉴질랜드, 싱가포르 등 다양한 국가로의 진출도 이어지고 있다.





AD

전상표 영진전문대 국제교류처장은 "해외취업페어는 학생들에게 글로벌 무대에 도전할 기회를, 참가 기업에는 우수 글로벌 인재를 만나는 장이 됐다"며 "앞으로도 더 많은 학생이 세계 무대에서 꿈을 실현할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>