부산항만공사-SK이노베이션, 부산항 RE-100 달성 위한 업무협약 체결

부산항 내 재생에너지 발전설비 설치·공급 등 탄소중립 실현 협력
부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 9일 BPA 사옥 4층 중회의실에서 SK이노베이션과 '부산항 탄소중립 실현을 위한 RE100 업무협약'을 체결했다.
이번 협약을 통해 양사는 부산항 내 유휴부지에 재생에너지 발전설비를 설치하고, 전력구매계약(PPA)을 통해 재생에너지를 공급하는 등 부산항 탄소중립 실현을 위해 협력할 예정이다.
정부의 글로벌 거점항만 구축전략과 항만운영사의 온실가스 감축 의무화에 따라 부산항의 재생에너지 도입 필요성은 날로 높아지고 있으나 부두 내 재생에너지 발전설비 설치 공간이 제한적이어서 외부로부터의 조달이 불가피한 상황이다.
이에 따라 BPA와 SK이노베이션은 내트럭하우스(화물차휴게소) 등 항만 유휴부지를 활용한 태양광 발전사업 추진을 위해 협력하기로 했다.
BPA는 부지 확보와 허가 등 행정지원을 담당하며, SK이노베이션은 발전사업 개발과 운영, 유지보수를 수행한다.
이번 협약을 통해 부산항은 정부의 재생에너지 확대 정책에 선제적으로 대응할 수 있을 뿐 아니라, 부두 운영사의 온실가스 감축을 지원해 항만의 RE100 실현에 기여할 것으로 기대된다.
BPA 송상근 사장은 "부산항 RE100 달성을 위해 에너지 선도기업인 SK이노베이션과 협력체계를 구축하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "신정부의 에너지 전환 정책에 발맞춰 부산항이 친환경 에너지자립 항만으로 거듭날 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
