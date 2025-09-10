가평군, ‘재즈페스티벌 in 가평’ 9월 사전 공연·10월 본행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 가평군은 (사)문화현상과 함께 올가을 가평군민과 방문객들에게 재즈의 선율을 선사하는 '재즈페스티벌 in 가평'을 오는 10월 개최한다. 본 행사에 앞서 오는 26일 오후 2시, 조종청소년문화의집 주차장에서 '재즈페스티벌 in 가평 with 조종면'이 열린다.

이번 행사는 청소년 공연팀, 유스 밴드, 오케스트라, 쏘왓놀라밴드, 스프링스 등 재즈 아티스트가 무대를 꾸민다. 또 플리마켓과 먹거리 부스가 함께 운영돼 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 축제의 장이 될 것으로 기대된다.

특히, 쏘왓놀라밴드는 2018년에 결성된 브라스 밴드로 뉴올리언스 음악의 특징인 자유와 공동체적 정신을 담아낸 연주를 선보인다. 또한, 스프링스는 경쾌한 사운드를 추구하는 3인조 혼성 밴드로, 최근 수해로 힘들고 지친 이들에게 따뜻한 위로가 되는 음악을 들려줄 예정이다. 본 공연은 오후 6시부터 9시까지 진행되며, 플리마켓 부스는 2시부터 운영된다.

이어 10월 17일부터 19일까지 3일간, '재즈페스티벌 in 가평'으로 가평읍 전역이 가을 음악축제의 장으로 변모한다. 가평군이 주관하는 이번 페스티벌은 전 공연이 무료로 개방돼 누구나 부담 없이 즐길 수 있으며, 올해로 제22회를 맞은 '자라섬 재즈페스티벌'과 연계해 국내외 최정상 아티스트들이 참여한다. 이를 통해 세계적인 재즈의 흐름을 가평에서 직접 체험할 수 있다.

군 관계자는 "지역의 대표 축제인 '재즈페스티벌 in 가평'이 군민과 방문객 모두가 함께 즐기는 열린무대가 되기를 기대한다"며 "재즈를 매개체로 수해로 지친 군민을 위로하고, 지역 상권이 예술과 함께 성장하는 상생의 장이 되기를 기대한다"고 전했다.





'재즈페스티벌 in 가평' 관련 문의 사항은 가평군청 문화체육과 공연기획팀으로 하면 된다.





