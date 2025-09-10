본문 바로가기
[전문]송언석 교섭단체 연설…"이재명·민주당, 손에 든 망치 내려놔야"

문제원기자

입력2025.09.10 11:11

[전문]송언석 교섭단체 연설…"이재명·민주당, 손에 든 망치 내려놔야" 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다. 2025.9.10 김현민 기자
송언석 국민의힘 원내대표는 10일 국회 교섭단체 대표연설에서 "지난 100일은 한마디로 '혼용무도' 즉, 어리석은 군주가 세상을 어지럽게 만든 시간이었다"며 "거대여당의 폭주 속에 정치 특검을 앞세운 야당 탄압, 정치 보복만 있을 뿐"이라고 비판했다.


송 원내대표는 "겉으로는 협치를 외치면서 야당 파괴에 골몰하는 표리부동(表裏不同), 양두구육(羊頭狗肉)의 국정운영을 그만 멈춰야 한다"며 이재명 대통령과 정청래 민주당 대표를 향해 "손에 든 망치를 내려놔야 한다"고 촉구했다.


또 내년도 정부 예산안에 대해 "나랏빚을 갚아야 할 미래세대를 약탈하는 재정 패륜"이라고 평가하며 "모든 정부 재정사업의 예산 소요를 원점에서 재평가하는 '제로베이스 예산 제도'를 도입하고, '여야정 재정개혁 특별위원회'를 구성하자"고 제안했다.


다만 지난 8일 이재명 대통령과 여야 대표 회동에서 합의한 여야정 민생협의체 관련해선 "남은 것은 실천이고 국민의힘은 협치할 준비가 돼 있다"며 "어떤 선택을 하느냐는 집권 여당에 달려 있다"고 강조했다.


아래는 송 원내대표 교섭단체 대표연설 전문


[전문]송언석 교섭단체 연설…"이재명·민주당, 손에 든 망치 내려놔야" 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다. 2025.9.10 김현민 기자

혼용무도(昏庸無道)의 100일을 끝내고 국민을 위한 반듯한 정치로 나아갑시다


존경하는 국민 여러분,

우원식 국회의장과 동료 의원 여러분,

김민석 국무총리와 국무위원 여러분,

경북 김천시 출신 국민의힘 원내대표 송언석입니다.


이재명 정부가 출범한 지 100일이 되어갑니다. 지난 100일은 한마디로 '혼용무도(昏庸無道)', 즉 어리석은 군주가 세상을 어지럽게 만든 시간이었습니다.


정치는 협치를 파괴하는 거대 여당의 폭주 속에 정치 특검을 앞세운 야당 탄압, 정치 보복만 있을 뿐입니다. 투자를 가로막고 일자리를 빼앗는 온갖 반기업, 반시장 정책으로 경제도 민생도 무너지고 있습니다. 허상에 사로잡힌 굴욕적인 저자세 대북 정책으로 안보는 해체되고 있습니다. 내각 인사는 갑질과 표절, 투기와 막말의 참사였고, 파렴치범들의 광복절 사면은 국민 통합의 배신이자 권력의 타락이었습니다.


역류와 퇴행의 국정 운영 100일을 목도하면서, 쌓여가는 국민의 한탄과 원성을 들으면서, 오만하고 위험한 정치세력에게 국가 권력을 내준 우리 국민의힘의 과오가 더욱 한탄스럽습니다.


하지만 좌절하며 주저앉아 있지 않겠습니다. 이제는 야당의 위치에서 이재명 정권의 폭정을 강력하게 비판하고 바로잡으면서, 민생경제부터 확실하게 지켜내겠다는 약속을 드립니다.


■ 일당 독재의 폭주를 멈추십시오.


존경하는 국민 여러분, 우리 국민이 국회에 가장 바라는 것이 무엇입니까?


어려운 민생을 돌보면서 보다 나은 내일을 준비하는 것입니다. 배려와 존중, 대화와 타협, 바로 상생의 정치를 하라는 것입니다. 그런데 지금 우리 국회의 모습은 어떻습니까?


다수의석을 앞세운 집권여당의 일방적인 폭주와 의회 독재의 횡포만 가득합니다. 총 25차례 열린 인사청문회는 자료 제출도, 증인·참고인 신청도 거부하면서 청문회를 요식행위로 무력화시켰습니다.


노란봉투법, 상법, 방송법 같은 국가경제와 미래에 심대한 영향을 끼치는 쟁점 법안들도 일방적으로 강행 처리했습니다. 원내 2당이 맡아야 할 핵심 상임위원장직을 강탈해 가더니, 간사 선임까지 거부하고, 야당 추천 몫 국가위원까지 부결시키는 횡포를 부렸습니다.


여당 대표는 걸핏하면 '해산' 운운하며 야당을 겁박하고 모독하는 반(反)지성의 언어 폭력을 가하고 있습니다. 자신들의 전매특허인 '내란 정당' 프레임을 씌워서 야당 파괴, 보수 궤멸의 일당 독재를 구축하려 하고 있습니다. 이것이 지난 100일의 부끄러운 자화상입니다.


진지하게 충고합니다. 권력은 손에 쥔 모래와 같습니다. 세게 쥐면 쥘수록 빠르게 빠져나가는 모래처럼, 권력은 단맛에 취하는 순간, 브레이크 없는 추락이 시작됩니다. 정권이 출범한 지 겨우 100일인데, 왜 스스로 파멸의 절벽을 향해 가속페달을 밟습니까?


일당 독재의 폭주를 멈추십시오. 무한 정쟁을 불러오는 선동과 협박의 정치를 중단하십시오. 국민을 위한 상식과 해법의 정치로 돌아오십시오. 그것만이 나라가 살고 정권도 사는 길입니다.


■ 야당 탄압, 정치 보복에 맞서 싸우겠습니다.


존경하는 국민 여러분,


더불어민주당이 만들어 일방 통과시킨 3대 정치특검은 이미 정치 보복의 도구로 전락했고, 야당 탄압은 끝이 없습니다. 더불어민주당은 당내에 '특검 대응 특위'를 구성하고 아예 내놓고 특검 수사를 지휘하고 있습니다.


나흘 전, 이재명 대통령은 관봉권 띠지 사건을 특검에 넘기라고 지시했는데, 노골적인 수사 개입입니다. 특검은 무차별적 과잉 수사로 이에 화답하고 있습니다. 뚜렷한 증거도 없이 국민의힘 의원들의 의원회관, 지역구사무실, 자택까지 닥치는 대로 압수수색을 계속하고 있습니다.


전당대회를 치르는 동안 중앙당사에 들이닥쳐 계좌번호가 담겨있는 500만 당원 명부를 압수하려고 했습니다. 국회 본청 원내대표실까지 밀고 들어오는가 하면, 당 사무처 직원들의 핸드폰, PC, 노트북, 차량, 여행가방까지 대거 압수수색을 했습니다. 우리 당 일부 의원님들을 피의자로 하여 소환장까지 발송했습니다.


독재국가에서나 벌어지는 정치폭력이자 정당 민주주의 말살 책동입니다. 한술 더 떠서 더불어민주당은 '더 센 특검법 개정안'을 발의했습니다. 또한, 서울시장을 비롯한 국민의힘 소속 광역단체장 수사를 요구했습니다. 실제 일부 압수수색이 있기도 했습니다.


명백한 정치보복, 정치공작입니다. 국민의힘은 일방적 특검 확장에 결코 동의할 수 없습니다. 야당을 짓밟는 입법 폭주, 민주주의를 파괴하는 정치 보복에 단호하게 싸워나갈 것입니다.


그런데, 특검으로도 부족해서 '내란특별재판부'를 설치하겠다고 합니다. 과거 '반민특위특별재판부'나 '3·15부정선거특별재판부'와는 달리, 헌법적 근거도 없는 명백한 위헌입니다. 대법원도 이런 이유로 분명하게 반대 입장을 밝혔습니다.


결국 수사도, 재판도, 판결도 자기들이 다 하겠다는 것인데, 인민재판과 무엇이 다릅니까? 반면에 이재명 대통령의 5개 재판은 모두 중단시켰습니다. 국민을 위한 정치가 아니라 개인의 사법 리스크를 덮고, 권력을 유지하기 위한 통치를 하고 있는 것입니다. 여러분이 입만 열면 외치는 민주주의가 이것입니까?


그럴 바엔 민주라는 위선의 탈을 벗어 던지고, '나홀로독재당'으로 당명을 바꾸십시오. 국민의힘은 모든 수단을 동원해 법치와 민주주의를 파괴하는 만행을 저지할 것이며, 이에 따른 국정혼란과 파국의 책임은 전적으로 이재명 정권에 있다는 점을 분명하게 밝혀둡니다.


사법부 독립을 침해하고, 삼권분립의 헌정 체계를 뿌리채 흔드는 것은 국가를 허물어뜨리는 일입니다. 위험한 국가해체 시도를 즉각 중단하기를 강력히 촉구합니다.


■ 검찰 해체 4법은 중단되어야 합니다.


존경하는 국민 여러분,


정부여당이 졸속으로 추진하고 있는 '검찰 해체 4법'은 잘못된 것입니다. 새로운 해법을 찾아야 합니다. 정부여당은 검찰의 수사권을 전면 폐지하고, 경찰이 송치한 사건에 대한 보완 수사까지 금지하려고 합니다.


국민을 대신해서 묻겠습니다. 더불어민주당이 만든 공수처와 특검에게는 수사권과 기소권을 다 주면서, 왜 검찰의 수사권은 빼앗아야 하는 것입니까?


만약 검찰의 보완 수사까지 폐지하게 되면, 경찰의 잘못된 수사는 누가 어떻게 통제하고 보완합니까? 결국 이 모든 피해는 고스란히 국민에게 돌아가게 됩니다.


검찰 해체는 단순한 행정 개편이 아닙니다. 1949년 검찰청법 제정 이후 76년간 유지해온 대한민국 형사사법 체계를 바꾸는 중대한 사안입니다.


이런 중대한 입법을 여야 합의도, 사회적 숙의도, 국민의 동의도 없이 '빨리 빨리' 속도전으로 몰아치는 게 말이 됩니까? 문재인 정권 말기에 검수완박법을 졸속 처리한 결과를 보십시오. 민생범죄 수사 역량은 급격하게 떨어지고, 수사와 재판 시간은 한없이 지연되었습니다.


결국 국민들만 피해를 입었습니다. 지금 중요한 것은 속도가 아니라 방향입니다.


그래서 더불어민주당에 다시 한번 제안합니다. 국회에 '사법개혁특위'를 구성하고 검찰개혁을 논의합시다. 우리 국민의힘도 검찰개혁의 필요성에 동의합니다. 사회적 약자 보호를 최우선시하는 검찰 개혁이 필요하다고 생각하고 있습니다. 이미 개혁의 방향과 중요 정책에 대한 밑그림을 마련했습니다.


사개특위에서 여야가 함께 머리를 맞대고, 책임 있는 검찰개혁 논의를 이어갈 것을 제안합니다.


■ 빚더미 예산은 재정 파탄을 불러옵니다.


존경하는 국민 여러분,

우원식 국회의장과 동료 의원 여러분,

김민석 국무총리와 국무위원 여러분,

지난달 29일 정부는 내년도 국가 예산안을 발표했습니다.


건전 재정의 둑을 무너뜨린 빚더미 예산입니다. 총지출 규모가 728조 원으로 금년에 비해 무려 55조 원이 증가했습니다. 이 때문에 국가채무도 단 1년 만에 142조 원이 급증한 1,415조 원으로 GDP 대비 51.6%에 달합니다.


문재인 정부에서 국가채무비율 마지노선인 40%가 무너지면서 나라 빚 1,000조, 일명 '천조국 시대'를 열었는데, 이재명 정부는 임기말 국가채무 1,800조원 시대를 열겠다고 합니다. 그 결과 갚아야 할 국채이자 부담이 폭증하면서 내년에만 무려 36조4000억원에 달합니다.


국가 재정 파탄을 불러올 수 있는 급격하고 무책임한 재정 폭주입니다. 처참하게 실패한 문재인 정권 '소득주도 성장' 시즌 2 '부채주도 성장'입니다.


나라 빚을 갚아야 할 미래세대를 약탈하는 재정 패륜입니다. 정부는 빚더미 예산을 두고 '씨앗을 빌려서 농사를 짓는다'고 포장하지만, 빌린 씨앗으로 한 끼를 때우는데 써버리는 포퓰리즘으로 넘쳐납니다.


이 대통령 대선 공약인 아동수당 지급 확대에 35조8000억 원, 농어촌기본소득 사업에 11조 5000억 원, 지역사랑상품권 지원 예산 24조 원 등 지방 선거용 현금성 예산이 대거 포함됐습니다. 작년 예산심의 때 더불어민주당이 전액 삭감했던 대통령실과 경찰, 검찰, 감사원 특활비도 슬그머니 복원했습니다. 반면에 자신들이 출범시킨 지금의 3대 특검 특활비 내역은 아예 공개하지 않겠다고 합니다.


안면몰수 몰염치의 이중 잣대, 부끄럽지 않습니까? 설상가상으로 며칠 전 정부는 국가채무 비율이 40년 후에는 GDP 대비 156%로 폭등할 것이라는 전망을 내놓았습니다. 국가 재정에 지옥문이 열리고 있는 것입니다.


우리 국민의힘은 대한민국을 빚더미로 올려놓는 재정 폭주를 용납할 수 없습니다. 국회 예산 심사를 통해 불요불급한 포퓰리즘 예산을 철저히 가려내겠습니다. 무분별한 돈풀기와 재정 파탄을 막아내기 위해 '재정건전화법' 제정이 반드시 필요합니다.


또한 금년 본예산 기준으로 법률에 따라 반드시 지출해야 하는 의무지출 비중이 54.2%에 달합니다. 10년 전(46.3%)와 비교해서 약 10%포인트나 상승한 것입니다.


이 때문에 AI, 로봇, 양자컴퓨터 같은 최첨단기술 확보를 위한 과감한 투자에 큰 제약을 받고 있습니다. 이제는 새로운 환경 변화와 재정 수요에 맞춰 예산을 재구조화할 때가 되었습니다.


백지에서 전면적으로 재검토해야 합니다. 모든 정부 재정사업의 예산 소요를 원점에서 재평가하는 '제로베이스 예산 제도' 도입을 제안합니다. 이를 위해 국회에 '여야정 재정개혁 특별위원회'를 구성합시다. 여야 의원 여러분의 적극적인 호응을 부탁드립니다.


■ 반기업 악법으로 경제가 죽어갑니다.


존경하는 국민여러분,


정부 주장대로 국가 재정이 경제회복의 마중물이 되려면, 씨앗을 빌려서 지은 농사가 풍년이 들기 위해서 가장 중요한 것이 무엇입니까? 민간의 혁신과 투자가 있어야 합니다. 경제성장을 이끌어가는 것도, 씨앗을 풍성한 곡식으로 키워내는 것도 기업입니다.


그런데, 지금 정부여당은 온갖 反기업 정책을 쏟아내고 있습니다. 마중물을 받아들일 지하수를 오폐수로 만들고 있습니다. 씨앗이 자라날 논밭을 황무지로 만들고 있습니다.


더불어민주당은 야당의 반대와 국내외 경제계의 절박한 호소를 끝내 외면하고, '노란봉투법'(노동조합법 2·3조 개정안)과 '더 센 상법'(상법 2차 개정안)을 강행 처리했습니다. 노란봉투법은 불법쟁의에 대한 기업의 손해배상 청구를 가로막고, 수백, 수천 개의 하청 기업 노조가 원청 기업을 상대로 직접 교섭하도록 했습니다. 해외투자 같은 경영상 판단까지 쟁의 대상에 포함시켰습니다.


'선진국 수준에 맞춘다'는 정부 설명은 사실 왜곡입니다. 이처럼 일방적으로 노조 편에 서서 산업현장에 불법파업을 용인하는 선진국은 단 하나도 없습니다.


법을 시행도 하기 전에 벌써부터 폐해가 나타나고 있습니다. 민노총 산하 현대제철 협력사 노조, 네이버 7개 자회사, 발전소 노조가 원청 기업을 상대로 집단행동을 시작했습니다. HD현대중공업과 HD현대미포의 노조는 미국 조선 시장 진출에 반발해 파업을 시작했습니다. 정부가 자랑하던 마스가(MASGA) 프로젝트가 시작도 전에 노란봉투법에 발목이 잡혔습니다.


법이 본격 시행되면 산업현장의 대혼란은 불을 보듯 뻔합니다. 더 센 상법은 감사위원 분리 선출과 집중투표제를 강제하여 기업 경영권을 상시적으로 위협하는 경영 마비법입니다. 국내 투자자를 보호하는 것이 아니라 외국 투기자본의 탐욕만 채워주게 될 것입니다.


여기에 더해 정부여당은 자사주 소각을 강제하는 3차 상법 개정안까지 추진하겠다고 합니다. 가뜩이나 기업 방어 장치가 없는 우리 기업은 외국계 자본, 적대적 M&A에 무방비로 노출될 것입니다.


노란봉투법, 더 센 상법은 결국 한국에서 사업을 하지 말라는 '기업 단두대법'입니다. 투자를 죽이고, 청년들의 일자리를 빼앗고, 기업을 외국으로 내쫓는 자해적 경제정책입니다.


이재명 대통령은 '기업이 잘돼야 나라가 잘된다'고 수없이 외쳐왔지만, 사실은 국민을 기만하는 사탕발림에 불과했습니다.


국민의힘은 기업과 국민 피해를 최소화할 수 있도록 후속 보완 입법에 착수하겠습니다. 그 방향은 책임과 자율, 노와 사의 균형입니다.


노란봉투법은 사용자의 범위, 쟁의의 개념과 범위를 더욱 명확하게 해야 합니다. 다른 선진국처럼 노조의 주요 사업장 점거를 금지하고, 파업 기간 중 대체근로를 허용하여 기업 방어권을 강화해야 합니다. 이런 내용을 담은 '공정노사법'을 이미 발의했습니다.


상법 개정안은 '경영 판단 원칙'을 명문화하고, 기업 활동을 극도로 위축시키고 있는 배임죄도 현실에 맞게 개선해야 합니다. 주요 선진국처럼 신주인수선택권(포이즌필), 차등의결권을 도입하여 경영권 방어를 지원해야 합니다.


글로벌 추세에 발맞춰 상속세와 법인세는 더욱 낮춰서 중산층과 기업의 과도한 세금부담을 덜어주어야 합니다. 우리 당은 주식시장 활성화를 위해 양도소득세 대주주 기준을 현행 50억원에서 100억원으로 완화하는 법안을 이미 발의했습니다.


국정에 무한 책임이 있는 더불어민주당이 국가경제를 조금이라도 생각한다면, 후속 보완 조치 마련에 적극 호응해 주기 바랍니다.


■ 방송 장악을 중단해야 합니다.


존경하는 국민 여러분,


지난달 더불어민주당은 방송 3법 개정안, 즉 방송 영구장악법을 강행 처리했습니다. 이제 공영방송은 물론 민영방송인 YTN, 연합뉴스 TV까지도 더불어민주당과 민노총 언론노조의 손아귀에 들어갔습니다.


공영방송을 어용방송으로 만드는 것은 정상적인 민주국가에서는 상상도 할 수 없습니다. 여기에다 징벌적 손해배상 법안까지 도입해서 언론의 비판 보도를 봉쇄하겠다고 합니다.


민주주의를 지키는 소금이 되어야 할 언론을 정권의 설탕으로 만들어 버린 것입니다.


하지만 이재명 정권은 명심하기 바랍니다. 견제와 비판이 무너지면 오만해진 권력도 함께 무너진다는 것이 역사의 교훈입니다.


1980년대 '땡전 뉴스'는 5공 정권 수호의 첨병이었지만, 독재정권 붕괴의 시발점이 되었다는 사실을 기억하십시오.


공영방송의 주인은 정권이 아니라 국민입니다. 이번에 개정된 방송장악 3법은 폐지되어야 합니다. 대신 여·야 '공영방송 법제화 특위'를 구성해 원점에서 방송개혁 논의를 시작할 것을 제안합니다.


■ 인사검증 시스템을 바로 세우십시오.


존경하는 국민 여러분,


다산 정약용 선생은 목민관이 갖춰야 할 3가지 덕목으로 율기(律己), 봉공(奉公), 애민(愛民)을 꼽았습니다. 자기 자신을 다스리고, 공공을 위해 봉사하고, 백성을 사랑하라는 뜻입니다.


그중에서도 으뜸이 되는 덕목은 율기입니다. 그런데 이재명 정부의 인사는 어떻습니까? 자기 자신 하나 제대로 다스리지 못한 인사들로 가득합니다.


결격 사유도 다양합니다. 갑질, 표절, 막말, 아부, 음모론자, 음주운전, 이해충돌, 부동산 투기, 차명보유, 쪼개기 매입, 과태료·세금 연쇄체납 등등 마치 부적격자 백과사전을 보는 것 같습니다.


이제 '최악의 인사참사' 최교진 후보자 임명까지 강행하면, 대통령과 국무총리, 장관까지 도합 전과 22범의 범죄자주권정부가 완성됩니다. 저서와 SNS를 한 번만 살펴봤어도, 이진숙·최교진 후보자, 최동석 인사혁신처장 지명은 없었을 것입니다.


인사 검증 시스템이 완전히 무너진 것입니까? 혹은 인사 검증이 아예 존재하지 않는 것입니까? 기본적인 검증조차 없다는 것이 도저히 납득이 안 됩니다.


그러다 보니 '성남라인 3인방이 밀실에서 인사를 전횡한다'는 소문이 끊이지 않습니다. 극소수 최측근 중심의 밀실인사를 당장 중단하고, 공적 인사검증 시스템을 바로 세울 것을 요구합니다.


공공기관장 강제 교체 시도도 당장 중단하십시오. 과거 문재인 정부는 임기를 불과 6개월을 남기고 무려 59명의 기관장을 새로 임명했습니다.


윤석열 정부 출범 이후에도 대부분이 임기를 보장받았습니다. 제발 양심과 상식의 정치를 하십시오. 위선과 탐욕에 국민은 기가 찰 뿐입니다.


■ 한미정상회담 후속 협상에 만전을 기해야 합니다.


존경하는 국민 여러분,

우원식 국회의장과 동료 의원 여러분,

김민석 국무총리와 국무위원 여러분,


지난달 28일 열린 한미 정상회담은 얻은 것 없는 빈손 쭉정이 회담이었습니다. 이번 정상회담 결과, 한국은 5,000억 달러(약 700조원) 규모의 대미 투자를 약속했습니다.


5,000억 달러는 우리나라 GDP 대비 26.7%에 달하는 막대한 규모입니다. 일본의 대미 투자 5,500억 달러는 GDP 대비 13.1%, EU의 1조3500억 달러는 GDP 대비 6.9% 수준입니다. 여기에 비교해도 매우 과도하고 불평등한 부담입니다.


그런데, 이처럼 엄청난 선물 보따리를 줬는데, 무엇을 받아왔습니까? 자동차 관세는 도대체 언제 15%로 낮아지는겁니까? 쌀, 소고기 등 농산물 개방은 정말 막았습니까? 3천500억 달러 투자 패키지 조성은 어떻게 할 것인지 협의되었습니까? 주한미군 역할 재조정을 비롯한 한미동맹 현대화에 대해서는 왜 아무런 발표가 없습니까? 국민은 답답합니다.


며칠 전에는 미국 조지아주의 한국 공장에서 일하던 우리 근로자 300여명이 수갑과 쇠사슬에 묶여 처참하게 끌려갔습니다. 사상 초유의 외교 참사입니다. 자화자찬하던 정상회담의 결과가 고작 이것입니까? 낯 뜨거운 명비어천가를 부를 때가 아닙니다.


국익을 지킬 수 있도록 정상회담 후속협상에 만전을 기하길 바랍니다. 국민과 함께 향후 후속협상을 면밀히 주시하겠습니다. 국민의힘도 국익을 최대한 지켜나가도록 적극 협조하겠습니다.


■ 당당하고 실효적인 대북 정책이 필요합니다.


국가 안보는 냉엄한 현실에서 출발해야 합니다. 이념적 환상이나 낭만적 감정, 국내정치에 이용하려는 욕망이 개입하는 순간, 실패로 끝납니다.


과거 김대중, 노무현, 문재인 정권의 일방적인 대북지원은 핵미사일의 고도화로, 평화라는 공허한 구호는 무력도발로 되돌아왔습니다.


문재인 대통령은 김정은의 한마디를 듣고 '북한의 비핵화 의지가 확고하다'면서 국제사회에서 김정은 대변인 노릇까지 자처했습니다. 그런데, 어떤 결과를 가져왔습니까?


남북공동연락사무소 폭파, 미사일 도발, 대화 단절로 끝났습니다. 그런데, 무참하게 실패했던 그 길을 이재명 정권이 다시 가고 있습니다.


심각한 것은 우리 스스로 무장해제부터 하면서 일방적인 짝사랑을 펼치고 있다는 사실입니다.


대북 전단 금지, 대북 확성기 방송 중단과 시설 철거, 한미연합훈련 축소, 북한 인권 보고서 비공개, 여기에 더해 국정원에서 50년간 운영해온 대북 방송 송출까지 중단했습니다.


대북 협상 카드로 써야 할 이런 조치들을 모두 포기하고, 북한 정권의 비위를 맞추고 있지만, 돌아온 것은 '허망한 개꿈', '더러운 족속'이라는 조롱과 멸시뿐입니다.


그런데도 이재명 대통령은 9.19 군사합의 복원까지 선언하며, 우리 스스로 안보를 해체하겠다고 합니다.


최근 이재명 대통령이 밝힌 '3단계 비핵화론'이 만약 북한의 핵무기 보유 인정을 전제로 한 구상이라면, 한반도 안보에 지각변동을 가져올 극히 위험한 발상입니다.


이재명 정부에 촉구합니다. '같은 일을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 것은 미친 짓이다' 아인슈타인의 말입니다.


문재인 정권의 과오를 반복하지 마십시오. 국격도 자존도 내팽개친 굴욕적인 저자세를 버리십시오. 정권 치적을 위한 평화쇼의 허상에서 깨어나십시오. 지금 필요한 것은 당당하고 실질적인 대북 억지력 강화입니다. 그 첫걸음으로 한미 연합훈련 강화를 제안합니다. 또한 북핵에 맞설 실효적 대응능력을 갖추기 위해 한미 원자력 협정 개정도 적극 추진할 것도 제안합니다.


■ 대화와 타협으로 민생부터 보살펴야 합니다.


존경하는 국민 여러분,

우원식 국회의장과 동료 의원 여러분,

김민석 국무총리와 국무위원 여러분,


올해는 광복 80주년이 되는 뜻깊은 해입니다. 한일국교정상화 60주년이 되는 해이기도 합니다.


식민 지배와 전쟁의 폐허 위에서 출발한 나라가 지금은 선진국들과 당당하게 어깨를 나란히 하고 있습니다. 자랑스러운 성취의 역사였습니다.


인류 문화사를 새로 쓰고 있는 한류를 보십시오.


최근'케이팝 데몬 헌터스'의 흥행에서 보듯이 K-팝, K-드라마, K-영화, K-푸드가 지구촌 곳곳으로 퍼져가면서 세계인에게 큰 기쁨과 신선한 영감을 주고 있습니다. 김구 선생님이 그토록 염원했던 '높은 문화의 힘'으로 세계의 중심에 우뚝 서고 있습니다.


그런데 지금 우리 정치는 어떻습니까? 국가발전의 가장 큰 걸림돌이라는 혹평을 받고 있습니다. 부끄럽지 않습니까?


이제 우리 정치도 선진화의 길로 방향을 틀어야 합니다. 국민을 편안하고 잘 살게 만드는 정치의 본령을 찾아갑시다. 자기 수양과 사회적 책임을 다했던 선비정신을 되새겨 봅시다. 깨끗하고, 정직하고, 반듯한 정치를 만들어 봅시다.


이재명 대통령과 더불어민주당에 촉구합니다. 손에 든 망치를 내려놓으십시오.


겉으로는 협치를 외치면서 야당 파괴에 골몰하는 표리부동(表裏不同), 양두구육(羊頭狗肉)의 국정운영을 그만 멈추십시오.


여러분에게 위임한 국가 권력은 정권이 아니라, 국민을 위해 쓰라고 있는 것입니다.


주체하지 못하는 그 막강한 힘을 시급한 국가적 당면과제 해결에 쓰십시오.


금년도 0.9%로 예상되는 성장률을 어떻게 회복할 것인지, 세계에서 가장 빠르게 진행되는 저출산 고령화를 어떻게 극복할 것인지, 청년층과 미래세대를 위협하는 연금 구조개혁은 어떻게 할 것인지, 시시각각 지역의 생존을 위협하고 있는 지방 소멸 대책은 어떻게 세울 것인지, 노동시장 양극화는 어떻게 해소할 것인지, 국가사회를 지탱하는 허리인 중산층은 어떻게 육성할 것인지, 국가발전을 위해 반드시 해결해야 할 과제들이지만, 어느 것 하나 쉽지 않습니다.


더불어민주당이 집권여당 본연의 역할을 되찾고, 국회가 정상적으로 작동해도 벅찬 과제들입니다.


이런 문제를 놓고 여야가 밤새 토론하고 협의하며, 대책을 마련하는 것이 바로 국민이 바라는 정치 아닙니까?


다행히 이틀 전에 대통령과 여야 대표가 만나 '여야 민생협의체'구성에 합의했습니다.


이제 남은 것은 실천입니다. 우리 국민의힘은 협치할 준비가 되어 있습니다. 정책적 대안도 가지고 있습니다. 어떤 선택을 하느냐는 집권여당에 달려 있습니다.


존경하는 국민 여러분, 우리 국민의힘은 새로운 각오로 다시 출발하겠습니다. 이재명 정권의 반민주, 반경제, 반통합의 국정운영을 바로잡겠습니다. 야당을 파괴하는 일당 독재의 폭거에 단호하게 대응하겠습니다. 집권여당보다 먼저 민생을 살피면서 유능한 정책정당으로 거듭나겠습니다. 더욱 성찰하고 정진하면서 여러분의 기대에 부응해가겠습니다. 항상 지켜봐 주시고, 격려해 주시고, 지도해 주십시오. 감사합니다.




문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

