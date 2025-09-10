한화, 국제선박 사이버 보안기준 제시한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화시스템, 한화오션, 한화파워시스템 3사

미국 선급협회와 사이버보안 규정 등 공동연구

한화 방산이 미국 선급협회와 손잡고 미국 선박 사이버보안 규제 대응을 위한 공동 연구에 돌입한다. 미국 상선·해양 시장 진출과 함께 글로벌 해양 사이버보안 표준을 주도하겠다는 의미다.

한화3사와 미국 선급협회가 지난9일(현지 시각)이탈리아 밀라노에서 개최된 가스텍2025현장에서 미국 해안경비대의 사이버보안 규정과 미국 기국 선박 요건 대응을 위한 공동연구 추진 협약을 체결했다. 왼쪽부터 이정선 한화오션 기본설계담당 상무, 조슈아 디빈(Joshua Divin) ABS 글로벌 해양사업개발 부사장, 이용욱 한화시스템 부사장, 김형석 한화파워시스템 선박솔루션사업부 전무. 사진=한화

AD

10일 한화에 따르면 한화시스템, 한화오션, 한화파워시스템 3사는 미국 선급협회(ABS)와 이탈리아 밀라노에서 개최된 가스텍(Gastech) 2025 현장에서 미국 해안경비대(USCG)의 사이버보안 규정과 미국 기국(US Flag) 선박 요건 대응을 위한 공동연구 추진 협약을 체결했다.

미국 기국 선박은 미국이 관할권을 가지는 선박을 뜻한다. 여러 국가를 항해하는 선박의 경우, 운영사와 관계없이 기국주의(旗國主義)에 따라 선박 관할·통제 책임은 선박이 달고 있는 깃발, 즉 기국(旗國)에 있다는 원칙이 있다.

공동연구는 ▲미국 사이버 규제 분석 ▲선종별 통합 보안 체계 구축 ▲선박 맞춤형 보안 솔루션 개발 ▲국제표준(IACS UR E26) 기반 기술 확장 ▲실시간 위협 대응·복원력 기술 고도화 등을 주요 과제로 다룰 예정이다. 이번 공동연구 결과를 선박에 적용할 경우 미국 선박에도 이를 적용할 수 있다.

한화시스템 관계자는 "사이버보안은 이제 항해와 추진력만큼 중요한 안전 요소"라며 "ABS와의 협력을 통해 선사들에게 신뢰할 수 있는 보안 체계를 제공하고 차세대 스마트십 시대를 선도해 나가겠다"고 말했다.

한편, 한화시스템과 한화오션은 세계 최초로 실제 선박을 대상으로 한 ABS의 '국제선급협회(IACS) UR E26 사이버 복원력 기본인증(AiP, Approval in Principle)'을 획득했다. 선박이 해킹·디도스(DDoS)·랜섬웨어 등 다양한 사이버 위협에 직면했을 때 운항을 중단하지 않고, 신속히 대응하고 안전하게 복구할 수 있는 '통합 사이버 복원력(resilience)' 기술력을 검증받은 셈이다.





AD

지난 1월 한화시스템이 사이버보안 솔루션 '시큐에이더(SecuAider)'로 ABS의 선박 기자재 사이버보안 형식승인(IACS UR E27 TA)을 취득지 8개월 만이다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>