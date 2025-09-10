현대百 수출 플랫폼 '더현대 글로벌', 업계 최초 대만 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대만 신광미츠코시 백화점서 팝업스토어

내달 1일부터 3개월간 패션·뷰티 등 소개

통관·운영 등 K브랜드 해외시장 공략 지원

현대백화점은 다음 달 1일부터 12월25일까지 대만 신광미츠코시 백화점에서 K브랜드를 소개하는 '더현대 글로벌 팝업스토어'를 운영한다고 10일 밝혔다.

대만 신광미츠코시 백화점. 현대백화점 제공

더현대 글로벌은 현대백화점이 경쟁력 있는 한국 토종 브랜드를 소싱해 해외 유명 리테일에서 매장을 운영하는 K콘텐츠 수출 플랫폼이다. 현대백화점이 통관을 포함한 수출에 관련된 제반 사항은 물론 해외 리테일과 직접 매장 운영 관련 협상을 진행하는 형태로 운영한다. 오는 19일 일본 도쿄의 쇼핑몰 파르코 시부야점에 정규 리테일숍 1호점을 개장하는 데 이어 국내 백화점 최초로 대만 유명 백화점에서 팝업스토어를 개최하는 등 사업을 확장하고 있다.

이번 팝업스토어는 신광미츠코시 백화점 신이 플레이스 A11점에 86㎡(26평) 규모로 조성된다. 11개 브랜드를 순차적으로 선보일 예정이다. 지난 4월 중국 상하이와 미국 뉴욕에서 팝업스토어를 진행한 '스탠드 오일', 남녀 공용 화장품 제품을 선보이는 '라카', 2030세대에 인기가 높은 컨템포러리 패션 브랜드 '인사일런스' 등이 대표적이다.

현대백화점은 이번 팝업스토어에서 축적한 노하우를 바탕으로 대만에서 더현대 글로벌의 사업 확장을 본격화할 방침이다. 우선, 내년 하반기에 대만의 주요 도시인 타이중과 타이난에서 팝업스토어를 추가로 선보이는 것을 검토 중이다.





현대백화점 관계자는 "이번 더현대 글로벌의 대만 진출은 다양한 K브랜드가 해외에서 인정받고 지속 성장할 수 있는 기회이자, 한국 백화점이 주도적으로 K브랜드의 글로벌 유통 영향력을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 더현대 글로벌 사업의 브랜드 소싱 역량과 노하우를 바탕으로 해외 유통 모델을 다변화하며 K브랜드의 글로벌화를 이끌 것"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

