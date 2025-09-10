배달라이더·대리기사 등 147만명에…국세청이 알아서 소득세 환급 안내한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국세청이 민생대책의 일환으로 배달라이더와 대리운전기사, 학원강사 등 영세 납세자가 수수료 없이 간편하게 환급을 받을 수 있도록 10일부터 소득세 환급금을 안내한다고 밝혔다.

국세청은 이날 국세청장 및 주요 간부들과 전국배달라이더협회, 한국대리운전기사연합회 등 인적용역 소득자 단체들이 참석한 가운데 '400만 인적용역 소득자의 세무상 어려움 해소를 위한 현장소통 간담회'를 열었다.

AD

간담회에서 임광현 국세청장은 "그동안 소득세 환급금이 있다는 것을 몰랐거나, 높은 수수료를 부담하며 민간 서비스를 이용해 환급금을 돌려받는 분들이 있었다"며 "영세 납세자가 수수료 없이 간편하게 환급을 받을 수 있도록 국세청이 알아서 소득세 환급금을 찾아 안내한다"고 고 설명했다.

이번 안내에서는 국세청은 ARS 환급신청 시스템을 신규 도입해 더욱 다양한 방법으로 환급을 신청할 수 있도록 개선했다. 또 환급신청 전용 핫라인을 새로 구축해 환급 과정에서의 불편사항을 서비스에 즉각 반영할 예정이다.

이번 환급 안내 대상은 지금까지 환급금을 찾아가지 않은 납세자뿐만 아니라 올해 새로 환급금이 생긴 인적용역 소득자 29만명을 더한 총 147만명(총 환급금 1985억원)이다.

이번 안내는 모바일 안내문에 '손택스 신고 바로가기' 버튼을 신설해 별도로 앱을 실행할 필요 없이 바로 손택스로 이동, 본인인증 및 환급계좌 입력만 하면 최대 5년 치 환급금이 한 번에 신청되도록 개선했다.

모바일 신청이 어려운 납세자를 위해선 ARS 신청 시스템도 신규 도입해 전화 한 통으로도 환급금을 신청할 수 있게 했다. 신청된 환급금은 연휴 시작 전인 오는 20일까지 지급할 계획이다.

간담회에 참석한 인적용역 소득자 단체는 원천징수세율(3.3%)이 높아 환급이 발생하는 문제와 세무대리인의 조력을 받기 어려운 영세 인적용역 소득자의 종합소득세 신고·환급 절차가 복잡함 등을 건의했다.





AD

이에 임 청장은 "합리적인 원천징수세율을 검토하고, 궁극적으로 영세 납세자의 종합소득세 신고·환급은 국세청이 알아서 해주도록 개선하는 등 납세 편의를 끝까지 챙기겠다"며 "국세청은 앞으로도 영세 납세자의 목소리를 세심히 살피고 사회적 약자를 위한 납세 서비스를 지속 발전시키는 등 국세행정이 민생경제를 뒷받침하는데 세정 차원의 모든 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>