'법카'로 가족회사에 수천만원 … 한국재료연구원 前 직원, 경찰 수사

9차례 걸쳐 총 2839만원, 업무상 배임 혐의

경남 창원중부경찰서. 이세령 기자

정부 출연 연구기관 전직 직원이 법인카드를 불법 사용하다 적발돼 경찰이 수사에 나섰다.

9일 경남 창원중부경찰서에 따르면 경찰이 한국재료연구원의 전 직원 30대 A 씨를 업무상 배임 등의 혐의로 입건해 수사하고 있다.

A 씨는 지난해 10~12월 한국재료연구원에서 근무하던 당시 연구원 공용 법인카드를 사용해 2839만원을 빼돌린 혐의를 받는다.

그는 가족이 운영하는 업체에 물품을 구매하는 명목으로 법인카드를 결제한 것으로 알려졌다.

경찰과 최민희 더불어민주당 의원실 등에 따르면 A 씨는 물품 구매 대금으로 최소 200만원부터 최대 368만원까지 총 9차례 결재한 것으로 파악됐다.

이를 적발한 연구원이 문제 삼자 A 씨는 지난 1월 금액 전액을 연구원에 반환했으며 재료연은 지난 4월 A 씨를 경찰에 고발했다.

그는 이 사건으로 한국재료연구원에서 해임된 것으로 전해졌다.





경찰은 A 씨와 재료연 관계자 등을 상대로 수사를 이어갈 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

