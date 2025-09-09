현대차, 올해 임단협 잠정 합의…정년 연장 논의는 유보(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기본급 10만원 인상, 성과·격려금 450%+1580만원

정년 연장 논의는 내년으로 미뤄져

현대자동차 노사가 올해 임금 및 단체협약(임단협) 잠정 합의안을 마련했다. 노사는 위기 극복을 위해 부분 파업을 철회하고 생산을 정상화해야 한다는 데 뜻을 모았다. 국내 공장에서 미래차 인력 양성과 부품 생산을 이어가야 한다는 데에도 공감대를 형성했지만, 정년 연장 논의는 합의에 이르지 못하고 내년 협상 테이블로 미뤄졌다.

9일 현대차 노사는 울산 공장 본관 동행룸에서 열린 21차 임단협 교섭에서 잠정 합의안을 도출했다고 밝혔다. 잠정 합의안의 주요 내용은 기본급을 10만원 인상(호봉승급분 포함)을 포함해, 성과금·격려금은 450%+1580만원, 주식 30주(보통주 10주·우선주 20주), 재래시장상품권 20만 등이다.

노조의 핵심 요구사항이었던 정년연장은 받아들여지지 않았다. 이번 합의에서 노사는 현재 도입하고 있는 계속고용제(정년 퇴직 후 1년 고용+1년 고용)를 유지하며 향후 법 개정에 대비한 노사 협의를 지속하기로 했다.

앞서 현대차 노조는 현재 60세인 정년을 국민연금 수령 개시 전년 연말(최장 64세)로 연장하자고 요구했다. 이에 대해 이동석 현대차 사장은 지난 5일 입장문을 내고 "각 직군·계층·세대별로 이해관계가 달라질 수 있는 안건에 매몰되기보다 전체 직원들의 공통된 의제인 직원 노고에 대한 성과 보상에 집중해 마무리 수순을 밟아가자"며 우회적으로 거부 의사를 밝힌 바 있다.

아울러 노사는 지난해 대법원 전원합의체 판결 이후 빚어졌던 통상임금 범위 기준 관련 혼란을 해소하기 위해 임금체계개선 조정분, 연구능률향상비 등을 통상임금에 산입하기로 합의했다. 이 외에도 노사는 노동시간 단축, 임금제도 개선 등 주요 의제를 연구하는 '노사 공동 TFT'를 구성해 관련 논의를 지속하기로 했다.

노사는 국내 생산공장에서 △소프트웨어 전문인력 양성 △차세대 파워트레인 핵심부품 생산 등을 적극 추진하기로 했다. 이를 통해 SDV(소프트웨어 중심 차량)의 품질 경쟁력과 직원 고용안정을 동시에 확보한다는 계획이다.





현대차 관계자는 "올해 교섭을 바라보는 고객과 협력사, 다양한 이해관계자들의 관심과 걱정 속에서, 현대차 노사가 미래 생존과 위기 극복의 의지를 담아 잠정합의를 이끌어 냈다"며 "고객들의 성원에 보답하기 위해서라도 최고 품질의 자동차를 생산할 수 있도록 노사가 함께 노력하겠다"고 밝혔다.





