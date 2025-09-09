연예계 은퇴 후 돌연 뉴욕으로 떠나더니…국밥집 사장 된 FT아일랜드 멤버

송승현 "연예인 시절 거만…지금 행복하다"
그룹 FT아일랜드 출신 송승현(33)이 연예계 은퇴 이후 뉴욕에서 요식업에 도전하며 새로운 삶을 시작했다고 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 밝혔다.
송승현은 "한국 연예계에서 15년간 활동을 마무리하고 뉴욕으로 온 지 1년이 지났다"며 "결혼과 동시에 모든 것이 처음인 이곳에서 예상치 못한 도전이 많았다"고 말했다.
그는 "처음 시작한 일은 아버님이 새로 연 순두부 가게였다. 바스보이부터 서버까지 밑바닥부터 배우며 일을 시작했고, 현재는 한식 레스토랑 인수를 준비하고 있다"고 전했다.
송승현은 2009년부터 FT아일랜드 기타리스트로 10년간 활동했으며, 2019년 팀을 떠난 뒤 배우로 전향했다. 지난해 2월 은퇴를 선언하고 같은 해 6월 결혼해 미국으로 이주했다. 현재는 뉴욕에서 국밥 레스토랑 운영을 목표로 새로운 도전을 이어가고 있다.
그는 "연예인 시절 스스로 겸손하다고 생각했지만, 사실은 거만했다는 걸 깨달았다. 이민도 쉽게 결정했다고 느낀 순간도 있었지만 힘들다고 말하기보다는 '오늘도 해냈다'는 마음으로 하루를 버텼다"며 "연예계에서는 단기간에 큰 보상을 얻었지만, 지금은 매일 육체노동을 하며 차근차근 돈을 모으고 있다. 돌아보니 몸과 마음, 정신이 강해졌다"고 밝혔다.
또 "무대가 그리울 때도 있지만 지금 하는 일이 진심으로 좋아지고 행복하다"며 "가게가 당장 잘되지 않더라도 버틸 자신이 있다. 앞으로 더욱 겸손하게, 또 한 번 더 겸손할 줄 아는 국밥집 사장이 되겠다"고 덧붙였다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
