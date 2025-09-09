우주소녀 다영, 데뷔 9년 만에 솔로 앨범 발매

그룹 우주소녀(WJSN) 다영이 데뷔 9년 만에 첫 솔로 음반을 발표한다고 스타쉽엔터테인먼트가 9일 밝혔다.
다영은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 디지털 싱글 '고나 러브 미, 롸잇?'(gonna love me, right?)을 발매한다. 이번 앨범은 기획부터 작사, 작곡까지 다영이 직접 참여했으며, 자신감과 사랑을 주제로 했다.
'고나 러브 미, 롸잇?'에는 타이틀곡 '보디'(body), '넘버 원 록스타'(number one rockstar), '메리 미'(marry me) 등 3곡이 수록됐다.
타이틀곡 '보디'는 펀치감 있는 비트와 중독적인 훅 위에 시원한 다영의 보컬이 더해졌다. '말보다 먼저 닿는 건 감정, 그리고 태도'라고 정의하며 무대에서 말없이 마음을 전하는 법을 노래한다.
지금 뜨는 뉴스
다영은 9년간 우주소녀와 유닛 우주소녀 쪼꼬미 활동을 이어왔으며, 이번 솔로 음반에서 보컬, 랩, 퍼포먼스 등을 선보일 예정이다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>