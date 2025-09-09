우주소녀 다영, 데뷔 9년 만에 솔로 앨범 발매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우주소녀 다영. 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

AD

그룹 우주소녀(WJSN) 다영이 데뷔 9년 만에 첫 솔로 음반을 발표한다고 스타쉽엔터테인먼트가 9일 밝혔다.

다영은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 디지털 싱글 '고나 러브 미, 롸잇?'(gonna love me, right?)을 발매한다. 이번 앨범은 기획부터 작사, 작곡까지 다영이 직접 참여했으며, 자신감과 사랑을 주제로 했다.

'고나 러브 미, 롸잇?'에는 타이틀곡 '보디'(body), '넘버 원 록스타'(number one rockstar), '메리 미'(marry me) 등 3곡이 수록됐다.

타이틀곡 '보디'는 펀치감 있는 비트와 중독적인 훅 위에 시원한 다영의 보컬이 더해졌다. '말보다 먼저 닿는 건 감정, 그리고 태도'라고 정의하며 무대에서 말없이 마음을 전하는 법을 노래한다.





AD

다영은 9년간 우주소녀와 유닛 우주소녀 쪼꼬미 활동을 이어왔으며, 이번 솔로 음반에서 보컬, 랩, 퍼포먼스 등을 선보일 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>