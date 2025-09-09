“안전·성장 함께 간다”… 부산항만공사, 항만연관산업계와 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

선용품 도매법인·관세 개선·MRO 협력 플랫폼 등 현안 논의

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 항만연관산업계와 머리를 맞댔다.

업계의 현안을 청취하고 제도 개선과 지원책을 모색하기 위해서다.

BPA는 5일 부산 영도구 라발스호텔에서 항만연관산업 단체 대표들과 간담회를 열었다. 항만연관산업은 선용품 공급, 선박수리, 선박관리, 급유, 검수·검정 등으로 부산항 운영을 뒷받침하는 핵심 기반 산업이다.

이날 간담회에는 부산항만산업총연합회(총연합회)를 비롯해 각 협회 대표와 관계자들이 참석했다. 참석자들은 △총연합회 운영 지원 △선용품 도매법인 설립 △관세 제도 개선 △선박관리·MRO 협력 플랫폼 구축 △급유선 안전 물품 지원 △검수 현장 근무환경 개선 △안전사고 예방 등을 주요 의제로 제시했다.

공사는 관계기관과 협력해 제도 개선을 적극 검토하는 한편, '항만연관산업 특화지원사업', 해운항만산업 우수기업 인증·지원제도 'WEBUSAN'과 연계해 다각적인 지원책을 마련할 방침이다. 정례 소통 채널도 구축해 현장 목소리를 정책에 반영키로 했다.





송상근 사장은 "부산항 경쟁력은 다양한 연관산업에서 비롯된다. 업계와 함께 성장하는 생태계를 만들겠다"라며 "근로자 안전을 최우선으로 삼아 매뉴얼 정비, 장비 표준화, 교육훈련 강화 등 종합 대책을 업계와 공유하겠다"고 강조했다.

부산항만공사가 항만연관산업계와 간담회를 갖고 기념촬영하고 있다. BPA 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

