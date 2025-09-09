임실군, '반려동물 광견병' 무료 예방접종

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일까지 신청 접수

전북 임실군은 군민과 반려동물의 안전을 위해 올해도 광견병 무료 예방접종을 실시한다고 9일 밝혔다.

광견병은 사람과 동물 모두에게 치명적일 수 있는 바이러스성 질병으로, 특히 반려견을 포함한 가축과 야생동물로부터 감염될 위험이 있어 예방이 필수적이다.

임실군 청사 전경. 임실군 제공

이번 무료 접종은 임실군에 주민등록을 둔 군민의 반려견을 대상으로 하며, 접종을 희망하는 군민은 오는 11일까지 신청해야 한다.

신청 방법은 관할 소재지 읍·면사무소 산업팀에 방문해 접수할 수 있으며, 군에서 지정한 접종일과 장소에서 진행된다. 군은 접종 대상자에게 개별 안내를 제공하며, 접종 후 이상 반응이 없는지 확인하는 사후 관리도 철저히 시행할 계획이다. 특히, 추석 연휴를 맞아 고향을 찾는 귀성객들이 많아지는 시기인 만큼 반려견 관리에 각별한 주의를 당부했다.





심 민 군수는 "광견병은 한번 감염되면 치명적이므로 예방접종이 가장 안전하고 효과적인 방어 수단이다"며 "군민들께서는 무료 예방접종 신청을 통해 반려동물의 건강과 지역사회의 안전을 지켜 달라"고 말했다.





