인천 남동구, 전통시장 6곳 시설 현대화 추진…22억 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 남동구가 전통시장 활성화를 위해 대대적인 시설 현대화를 추진한다.

구는 인천시의 '2026년 전통시장 시설 현대화 공모 사업'에서 6개 사업이 선정됐다고 9일 밝혔다. 총사업비는 약 22억원 규모로, 인천시 전체 사업 규모의 40%에 달하며 지난해 대비 약 13억원이 증가했다.

주요 사업으로는 만수시장 비가림막(아케이드) 신설(9억3000만원), 인천 모래내전통시장 아케이드 전면 교체(7억6000만원), 장승백이 전통시장 고객센터 신설(3억2000만원) 등으로 내년 2월부터 추진할 예정이다.

만수시장. 인천 남동구

AD

만수시장은 1984년 개장한 골목형 재래시장으로 그동안 지역 상권의 중심이자 소통 공간의 역할을 해왔지만, 최근 시설 노후화와 경기침체로 이용객이 급격히 감소해왔다. 구는 비가림막 신설 사업을 단계적으로 추진해 만수시장이 남동구 대표 전통시장으로 거듭날 수 있도록 한다는 계획이다.

구는 올해 소래포구 전통어시장 개폐식 지붕 설치공사 등 9개의 전통시장 시설 현대화사업을 마쳤으며, 9월에는 구월도매전통시장 고객센터가 새로 문을 연다.





AD

박종효 남동구청장은 "민선8기 핵심 사업으로 추진중인 전통시장 활성화 사업을 내년에도 내실있게 추진하겠다"며 "전통시장이 지역경제의 중추 역할과 더불어 지역문화의 중심지로 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>