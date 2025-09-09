부안군, 29일 예술회관 공연장서 '열린음악회' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양지은·황승아 출연…전석 5천원

전북 부안군이 오는 29일 오후 7시 30분 부안예술회관 공연장에서 '2025 열린음악회 공연'이 열린다.

9일 군에 따르면 이번 공연은 군민들에게 수준 높은 문화예술 향유 기회를 제공하고, 가족과 함께 즐길 수 있는 특별한 무대를 마련하기 위해 기획됐다.

2025 열린음악회 포스터. 부안군 제공

AD

특히 TV 프로그램 미스트롯 2에서 뛰어난 실력으로 주목받은 양지은과 황승아가 출연해 트로트와 클래식 오케스트라가 어우러지는 다채로운 무대를 선보일 예정이다. 또 클나무필하모닉오케스트라의 풍성한 연주가 더해져 전 세대가 함께 공감할 수 있는 시간이 될 것으로 기대된다.

사단법인 클나무필하모닉오케스트라는 지난 2009년 창단 이래 뮤지컬, 발레, 콘서트 등 다양한 공연으로 높은 평가를 받아왔으며, 매년 30회 이상의 연주 활동을 통해 지역사회에 활발히 기여하고 있다.

군 관계자는 "군민들에게 예술의 감동과 즐거움을 선사할 이번 열린음악회에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"며 "앞으로도 다양한 문화공연을 통해 군민 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 말했다.





AD

공연 티켓은 오는 22일 오전 9시부터 티켓링크와 부안예술회관 방문을 통해 예매 가능하며, 전석 5,000원으로 저렴하게 관람할 수 있다. 자세한 사항은 부안예술회관으로 문의하면 된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>