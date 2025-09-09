'안산 대부포도축제' 19~21일 대부바다향테마파크서 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 안산시는 오는 19일부터 21일까지 사흘간 대부바다향기테마파크 일원에서 '2025년 안산 대부포도축제'를 개최한다.

시는 올해 30주년을 맞아 축제 기간을 기존 이틀에서 사흘로 늘렸다.

지난해 열린 안산 대부포도축제에서 대부도에서 생산된 주요 포도가 전시돼 있다. 안산시 제공

AD

축제 기간에는 ▲대부해솔길 걷기(20일) ▲안산 마라톤 대회(21일) ▲방아머리 해변 선셋 콘서트 (20일) ▲주민 축제 '대부愛 한마음 축제' 등이 열린다.

행사장에서는 ▲포도 밟기 체험 ▲공연과 체험을 결합한 오감만족 프로그램 ▲대부포도 디저트 시식 ▲어린이·가족 참여형 이벤트 등이 마련된다.

방문객은 지역 농·특산물 및 대부포도 판매장에서 신선한 농산물을 직접 맛보고 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

다양한 공연도 열린다. 개막식 공연을 시작으로 사흘간 ▲동춘서커스 ▲음악회 ▲대부동 주민자치 공연 ▲마술쇼와 ▲ 폐막식 공연이 방문객을 맞는다.

이와 함께 ▲나무 놀이터 ▲승마체험장 ▲포도 터널 포토존 ▲홍보관 부스 ▲포도 밟기 댄스타임 등 다양한 가족 단위 체험 프로그램도 마련된다. 포도 밟기 댄스타임의 경우 20~21일 이틀간 하루 두차례 진행된다. 희망자는 사전 신청을 통해 참여할 수 있다.

이민근 안산시장은 "대부포도축제는 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 대표적인 지역축제"라며 "가을의 문턱에서 많은 분들이 함께해 대부도의 매력을 만끽하시길 바란다"고 말했다.





AD

한편 행사 기간에는 방문객의 이동 편의를 위해 '똑버스' 6대를 운영한다. 똑타 앱을 다운받아 회원가입 및 결제카드 등록을 하면 경기도 시내버스 운임으로 대부도 내에서 원하는 승차지와 목적지를 정해 편리하게 이용할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>