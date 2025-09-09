[오늘의신상]롯데호텔앤리조트, 김치·한우·멤버십 추석 선물세트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데호텔 호텔리어 엄선 프리미엄 상품 구성

15일부터 내달 4일까지 정식 판매

롯데호텔앤리조트는 김치와 한우, 와인, 멤버십 등 롯데호텔 호텔리어들이 엄선한 프리미엄 추석 선물세트를 선보인다고 9일 밝혔다.

우선 1~2인 가구를 위해 소포장으로 새롭게 구성한 롯데호텔 김치 세트를 준비했다. 또 올해 출시한 롯데호텔 브랜드 어메니티 '에미서리.73' '데페이즈모'를 비롯해 피트니스와 사우나 혜택을 결합한 럭셔리 웰니스 유료 멤버십 '트레비클럽 액티비엘)' 등 롯데호텔만의 가치를 담은 선물 세트도 준비했다.

롯데호텔 소포장 김치 4종. 롯데호텔앤리조트 제공

명절 선물로 꾸준히 사랑받는 한우는 대한민국 명장 김송기 총괄 셰프가 엄선했다. 최고급 마블링과 식감을 자랑하는 'BMS(Beef Marbling Score) No.9' 선물 세트는 1++ 한우 중에서도 가장 깊은 풍미와 풍부한 육즙을 선사한다. 이 밖에도 '횡성한우' '한우모음', 청정 제주 '흑우&흑돈' 등 다채로운 정육 세트를 마련했다.

새로운 미식 문화를 이끌어가는 청년 셰프 안효빈 셰프가 소개하는 울산의 특산품은 전통 방식으로 생산한 '정자 돌미역'과 '국산 참기름·들기름 세트'를 선보인다.

프랑스 꼬망드리 와인 기사 작위를 받은 이용문 소믈리에를 포함한 롯데호텔 전문 소믈리에 그룹 '엘솜(L.SOMM)'이 추천하는 와인세트도 한정 수량으로 만나볼 수 있다.





선물세트는 롯데호텔 e-SHOP, 롯데호텔 서울/월드/울산/부산/제주 델리카한스, 시그니엘 서울/부산 패스트리 살롱 등 온·오프라인 채널에서 만나볼 수 있다. 오는 14일까지 사전 구매할 수 있고, 정식 판매 기간은 오는 15일부터 다음 달 4일까지다.





