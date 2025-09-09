[오늘의신상]정관장 홍삼정, '헤리티지 방짜유기 에디션' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍삼정 3병과 '놋담'의 방짜유기 더해진 한정판

정관장이 '홍삼정 방짜유기 에디션'을 출시했다고 9일 밝혔다. '홍삼정 헤리티지 시리즈'는 8000개 한정판 기획으로 홍삼정과 국내외 문화유산과의 협업을 통해 만들어진 제품이다.

'홍삼정'은 100% 홍삼농축액만 엄선해 깊고 진한 홍삼의 정수를 경험할 수 있는 정관장을 대표하는 제품이다. 홍삼정 방짜유기 에디션은 홍삼정 3병과 '놋담'의 방짜유기 스푼, 받침이 각 1개씩으로 구성됐다. '놋그릇 담다'는 의미를 가진 놋담은 방짜유기 전문 브랜드로 홍삼정 방짜유기 에디션에는 체리티숟가락과 꽃수저 받침이 포함된다.

AD

정관장 홍삼정은 100% 계약 재배를 통해 씨앗을 뿌리기 전 2년간 땅을 고르고, 6년 동안 지극정성으로 길러 430여 가지 안전성 검사로 엄격한 품질 관리를 통과한 홍삼만을 엄선해 담은 제품이다. 다양한 홍삼 성분을 균형 있게 오롯이 느낄 수 있을 뿐만 아니라, 식품의약품안전처로부터 인정받은 면역력 증진·혈액 흐름 개선·피로 개선·항산화·기억력 개선 기능성도 충족할 수 있다.





AD

홍삼정은 향후 국내외 다양한 분야와 협업을 통해 헤리티지 에디션 시리즈를 선보일 예정이다. KGC인삼공사 관계자는 "명절 선물로 주목 받는 홍삼정으로 건강을 생각하는 마음을 전할 수 있는 품격 있는 에디션을 준비했다"며 "앞으로도 126년을 이어온 정관장 역사와 전통의 가치를 담은 다양한 제품 출시와 마케팅 활동을 전개해나가겠다"고 밝혔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>