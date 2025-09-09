美의회, '트럼프 서명 엡스타인 외설편지' 공개…논란 재점화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백악관 "그림·서명 안했다"

도널드 트럼프 미국 대통령이 2003년 미성년자 성착취범인 고(故) 제프리 엡스타인의 50번째 생일에 보낸 '외설적 편지'가 공개됐다. 그간 트럼프 대통령이 자신은 그림을 잘 그리지 않는다며 해당 편지의 존재를 부정해온 만큼, 그가 거짓말을 했다는 논란이 다시 불거질 전망이다.

미국 민주당이 8일(현지시간) 도널드 트럼프 미 대통령이 과거 제프리 엡스타인에게 보낸 편지라며 그림을 공개했다. AP연합뉴스

AD

미 하원 감독위원회는 8일(현지시간) 엡스타인 유산 공동집행인 변호사들로부터 제공받은 엡스타인의 '생일책'에 실린 트럼프 대통령의 편지를 공개했다. 편지에는 여성 나체의 윤곽선과 그 위에 '제프리'와 '도널드'가 대화하는 식의 문장이 이어졌고 "생일 축하해, 그리고 하루하루가 또 다른 멋진 비밀이 되길"이라는 내용으로 끝났다.

그 아래에 편지를 보낸 이(도널드 J 트럼프)의 이름이 있고, 'Donald'라고 서명돼 있다. 서명은 트럼프 대통령 특유의 필체와 흡사하다. 정황상 생일 축하 메시지를 타자로 작성해 인쇄한 뒤 거기에 그림을 그리고 서명한 것으로 추측된다.

이날 공개된 생일 축하 편지는 그동안 트럼프 대통령과 백악관이 이번 사건에 대해 밝혀온 입장과 정면으로 배치된다. 트럼프 대통령은 자신이 해당 편지를 쓰지 않았다고 주장하며 월스트리트저널(WSJ) 등을 상대로 100억달러(약 14조원) 규모의 소송을 제기한 상태다.

트럼프 대통령은 편지에 여성의 나체가 묘사돼있다는 보도에 대해서도 "나는 그림을 그리는 사람이 아니다"라며 "특히 여성 그림은 안 그린다"고 반박한 바 있다. 엡스타인의 수사 기록 등이 담긴 '엡스타인 파일'에 트럼프 대통령의 이름이 여러 차례 등장하며, 팸 본디 법무장관이 이를 알고 트럼프 대통령에게 보고했다는 WSJ 보도에 대해 백악관은 "가짜뉴스"라고 일축하기도 했다.

다만 이번에 공개된 편지를 근거로 트럼프 대통령의 이름이 엡스타인 파일에 여러 차례 언급됐다거나, 그가 엡스타인의 '고객 명단'에 포함됐다는 의혹을 입증하기는 어렵다. 또 의회의 거듭된 요구에 법무부가 최근 엡스타인 파일의 일부를 공개했으나, 대부분 기존에 알려진 내용이 담겨 있어 실체적 진실 규명과는 거리가 멀었다.

엡스타인의 공범으로 수감 중인 옛 여자친구 길레인 맥스웰은 생일책(생일 축하 편지 등을 묶어 펴낸 것) 작업을 할 때 봤던 이름들을 기억하지 못한다고 법무부에 진술한 바 있다.

WSJ는 이 생일책에 트럼프 대통령과 빌 클린턴 전 대통령 등 20명의 이름이 '친구들'이라는 항목으로 들어 있다고 보도했다.





AD

백악관은 "트럼프 대통령은 엡스타인 관련 의혹의 메모에 서명하거나 그림을 그리지 않았다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>