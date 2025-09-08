[내일날씨]한낮 30도 무더위 계속… 남부·제주 중심 강한 비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화요일인 9일 오전까지 전남권과 제주를 중심으로 강한 비가 내리겠다.

서울 광화문광장에서 한 시민이 세수하고 있다. 연합뉴스

8일 기상청에 따르면 수도권과 충남권, 충북 남부에도 새벽부터 아침 사이 비가 내리는 곳이 있겠다.

전북은 낮까지, 그 밖에 남부지방은 밤까지 비가 이어지겠으며 전남 해안과 경남권 해안은 10일 오전까지 비가 이어지겠다. 제주는 10일 밤까지 비가 내리겠다.

8∼9일 예상 강수량은 광주·전남, 제주 30∼80㎜(많은 곳 전남 해안 120㎜ 이상), 전북 남부 10∼60㎜, 전북 북부 5∼40㎜, 경북 중·북부 5∼20㎜다.

특히 10일까지 전남권과 경남권, 제주에는 돌풍과 함께 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 안전사고에 각별히 유의해야겠다.

아침 최저기온은 18∼24도, 낮 최고기온은 25∼31도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 0.5∼2.5ｍ로 예상된다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

