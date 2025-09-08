이동환 시장, IFA 방문…자치분권·MICE 산업 경쟁력 강화 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이동환 고양시장, 독일 도시협의회·연방상원 및 IFA 방문

도시협의회·연방상원 잇단 방문…독일형 분권모델·의회운영 청취

삼성·LG·스타트업 신기술 확인…린드너 회장과 킨텍스-마이스협력 공감대

'홀츠마르크트 25'서 지속가능 도시개발&문화예술 융합모델 논의





이동환 고양특례시장이 대한민국대도시협의회(회장 이강덕 포항시장) 방문단과 함께 지난 5일~7일(현지시간) 독일 베를린을 방문해 지방분권과 마이스(MICE) 산업 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 모색했다.

독일도시협의회에서 고양시의 강점을 설명하고 독일 기업과 협력의지를 밝히는 이동환 고양특례시장. 고양특례시 제공

이동환 시장은 5일 '독일도시협의회'를 방문해 힐마 폰 로예스스키 국장과 만나 독일식 지방자치와 지방정부-주정부 간의 협력 방식에 대한 이해를 넓히고, 고양시와 독일 도시 간의 교류 확대 방안에 대해 논의했다.

독일도시협의회는 3200개 독일 소도시를 대표하는 네트워크로 약 60명의 지방정부 정책 전문가로 구성돼 있으며, 주정부와 유럽연합 차원에서 소도시의 의견을 전달하고 혁신 정책교환과 발전을 담당하는 단체다.

힐마 국장은 자율주행차·전기차 등 미래 자동차 산업에서의 협력 가능성을 제안했으며, 이동환 시장은 "고양시는 서울과 인접해 있고 한강·북한산·킨텍스 등 다양한 자원을 기반으로 경제자유구역과 기업유치를 통해 자족도시로 발전 중"이라며 독일 기업과의 협력 의지를 밝혔다.

같은 날 오후 이 시장은 독일 연방 상원의회를 방문해 마리안네 독일상원 홍보담당관으로부터 상원의 역사와 구조를 청취했다. 마리안네 홍보담당관은 "독일 상원은 각 주의 대표자들로 구성되며 국가 법안 심의 과정에서 각 주의 의견을 반영해 동의 또는 거부권을 행사하는 권한을 갖고 있다"고 설명했다.

이동환 시장은 "독일의 주(州)가 상원을 통해 국가 정책에 참여하듯, 고양시도 특례시로서 지방분권 권한을 확대해 국가 정책 결정 과정에 목소리를 낼 수 있도록 노력 중"이라고 말했다.

5일 마지막 일정으로 이 시장은 주 독일 대한민국 대사관저를 방문해 임상범 대사와 독일과 한국 대도시간 교류 협력을 위한 의견을 교환했다.

다음날인 6일 이 시장은 세계 3대 IT·가전 전시회로 꼽히는 베를린 국제가전박람회(IFA)을 방문해 삼성, LG 등 국내 기업관과 혁신관, 유럽 주요 부스 등을 참관하고 혁신 기술을 살펴보며 고양시의 스마트시티·디지털 혁신 정책과의 접목 가능성을 모색했다.

또한, 한국 스타트업 전시관을 찾아 AR/VR, 헬스케어, 친환경 에너지, 스마트 모빌리티 등 다양한 분야에 도전하는 청년 창업가들의 발표를 청취했다.

베를린 국제가전박람회(IFA) 방문(왼쪽부터 이동환 고양특례시장, 이강덕 협의회 회장(포항시장), 라이프 린드너(Leif Lindner) IFA 회장, 이상일 용인특례시장, 김병수 김포시장). 고양특례시 제공

이동환 시장은 "고양시는 스타트업과 혁신기업이 자유롭게 성장할 수 있는 기업환경을 조성하고 있으며, 이번 만남을 계기로 유망 스타트업이 고양시로 진출·투자할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

잇따라 진행된 IFA 라이프 린드너(Leif Lindner) 회장과 간담회에서 린드너 회장은 "IFA는 혁신 기술을 보유한 한국 기업이 충분히 참여할 수 있는 열린 전시회"라며 "개별 온라인 미팅을 통한 심도 있는 논의를 이어가자"고 제안했다.

이동환 고양특례시장은 "IFA에서 얻은 경험을 킨텍스와 연계해 국제 전시·컨벤션 산업 경쟁력을 높이고, IFA 측과의 협력도 지속적으로 이어가 글로벌 기업과의 교류를 실질적 성과로 만들겠다"고 밝혔다.

7일에는 베를린에서 마지막 일정으로 협동조합 방식으로 조성된 도시문화지구 '홀츠마르크트(HOLZMARKT) 25'를 방문해 도시계획 전문가 벤야민 셰어바르트를 만나 운영 사례를 청취했다.

셰어바르트 전문가는 "분양 대신 75년 장기 지상권을 부여하고, 환경은행과 협력을 통해 안정적이고 지속가능한 구조를 마련했다"고 설명했다. 이에 이동환 시장은 "상업성과 공공성이 공존하는 홀츠마르크트 사례를 통해 고양시 구도심과 유휴공간을 창의적으로 활용할 수 있는 아이디어를 얻었다"고 밝혔다.

홀츠마르크트는 2013년부터 2017년까지 약 8100㎡ 부지(현재는 1만2000㎡)에서 지역주민이 주체적으로 참여해 추진된 도시재생 프로젝트다. 예술가·건축가·시민단체 등이 협동조합 형태로 운영하며, 지속가능한 도시 공동체 공간으로 자리 잡았다.





이어 이동환 시장은 8~9일 독일 드레스덴으로 이동해 바이오 및 반도체 글로벌 기업과 협력 확대와 투자유치 기반 강화에 나선다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

