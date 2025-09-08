美 조지아 사태에 LG CNS 직원 일부 구금…"무사 귀환 노력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현지 비상대책위 가동

"모든 수단 동원해 지원"

미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에 대한 불법체류자 단속으로 억류된 300여명의 한국인 근로자 중 LG CNS 임직원도 포함된 것으로 확인됐다. LG CNS는 임직원들의 조속한 귀환을 위해 최선을 다한다는 입장이다.

LG CNS 관계자는 8일 "조지아 공장에서 근무하던 직원 일부가 억류된 상황"이라며 "억류 인원 등 구체적인 내용은 현재 파악 중"이라고 밝혔다.

LG CNS 본사 전경. LG CNS 제공

AD

LG CNS 임직원들은 LG에너지솔루션의 협력사 직원 자격으로 현지 공장에서 근무한 것으로 전해졌다.

IT업계에 따르면 현신균 LG CNS 대표이사도 임직원에게 보낸 이메일을 통해 현재 상황을 설명하고 앞으로의 계획을 전했다. 현 대표는 이메일을 통해 "회사는 구금이 시작된 직후부터 직원들의 안전한 귀환을 최우선 목표로 전사 차원에서 비상 대응 체계를 가동해 수시를 정보를 공유하고 필요한 조치를 취하고 있다"고 말했다.

현 대표는 "LG그룹과 자사, 정부는 긴밀히 공조하며 총력 대응을 이어왔다"며 "회사 직원뿐만 아니라 협력사 직원까지 법적 지원, 약품 공급, 면회 지원 등 가능한 모든 수원을 동원해왔다"고 설명했다.

이어 "최고경영자(CEO)를 중심으로 본사 비상대책위원회와 미주 법인, 최고인사책임자(CHO), 사업부를 중심으로 한 현지 비상대책위원회는 실시간으로 협력하며 직원과 협력사 인력의 안전과 권리 보장을 위해 노력하고 있다"고 전했다.

현 대표는 현지 상황이 타결되면 임직원과 협력사 직원이 조만간 전세기로 귀국할 것으로 전망했다. 그는 "마지막 절차가 마무리되는 순간까지 회사는 직원들의 불안을 해소하고 무사 귀환이 이뤄질 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 강조했다.





AD

그러면서 "이번 사태를 계기로 해외 근무와 출장 환경을 개선하고 현지 법규 준수는 물론 임직원의 안전과 권리를 보장하는 체계를 강화하겠다"고 덧붙였다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>