울릉군, '제26회 사회복지의 날 기념식·제4회 사회복지박람회' 개최

경북 울릉군은 지난 6일 울릉한마음회관에서 '함께 누리는 행복 울릉 복지로 채우는 삶의 활력'을 슬로건으로 '제26회 사회복지의 날 기념식과 제4회 울릉군 사회복지박람회'를 성황리에 개최했다

'제26회 사회복지의 날' 기념식에서 기념사하는 남한권 울릉군수. 울릉군 제공

이번 행사는 울릉군 지역사회보장협의체가 주관으로 사회복지의 날(9월 7일)을 기념해 사회복지 종사자의 노고를 격려하고 군민이 함께 참여하는 복지공동체의 가치를 확산하기 위해 마련됐다.

행사 당일 오전 10시 제26회 사회복지의 날 기념식을 알리는 지역 주민들의 사전 공연을 시작으로 ▲사회복지 유공자 표장 ▲사회복지사 선서 ▲복지서비스 후원 MOU 체결 ▲신규 착한가게 현판 전달 ▲물품 기탁식 마지막으로 독도팝스오케스트라 축하 연주와 사회복지 슬로건 퍼포먼스를 끝으로 기념식을 마무리했다.

사회복지 유공자 표창. 울릉군 제공

이와 함께 오전 11시 30분부터 부대행사로 제4회 울릉군 사회복지박람회와 지역주민 동아리 버스킹 문화공연이 마련돼 방문객들에게 풍성한 볼거리와 먹거리, 즐길 거리를 제공했다.

특히, 사회복지박람회의 일환으로 운영한 사회복지 서비스 홍보 체험관 부스와 먹거리·프리마켓 운영관 부스 중 일부는 체험비를 받았으며 그 체험비는 경북사회복지공동모금회를 통해 '함께모아 행복금고'에 기부돼 지역 내 취약계층을 위해 사용될 계획이다.

황성웅 울릉군 지역사회보장협의체 민간위원장은 "박람회 준비를 위해 참여해 주신 많은 관내 사회복지시설과 단체들에 감사드린다"며 "이번 행사를 통해 군민과 복지 현장에서 일하는 사회복지사들이 함께 어우러지는 축제로 거듭나고 사회복지 관계자들 간 네트워크를 강화하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 말했다.





남한권 군수는 "사회복지 관계자와 자원봉사자 여러분의 헌신과 노고에 감사드리며 여러분의 따뜻한 손길 덕분에 우리 주변의 어려운 이웃들이 다시 일어설 힘을 얻고 삶의 활력을 되찾을 수 있었다"며 "앞으로도 복지 사각지대 없는 촘촘한 사회안전망을 구축하고 군민 모두가 행복한 삶을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





