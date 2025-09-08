담배꽁초 버려 불렀는데…경찰 보고 '화들짝' 맨발로 도망간 남성 알보고니

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 해운대에서 담배꽁초를 무단 투기하다 경찰 단속에 놀라 달아난 20대 남성이 사실은 강력범죄 수배자였던 것으로 드러났다.

경찰의 불심 검문에 도주하는 강력사건 수배자의 모습. 부산경찰청

AD

8일 부산경찰청에 따르면 지난 4일 해운대 해수욕장 인근 구남로 일대에서 도보 순찰을 하던 기동순찰대는 남성 3명이 길가에서 담배를 피운 뒤 꽁초를 무단 투기하는 장면을 목격했다. 경찰이 불심검문을 시도하자 이들 중 온몸에 문신이 있던 20대 남성 A씨가 슬리퍼를 벗어던지고 달아나기 시작했다.

경찰은 약 200m를 추격해서 A씨가 인근 건물로 들어가는 것을 확인하고 지원 인력을 불러 건물을 수색했다. 그 과정에서 5층 바닥에 혈흔을 발견했고 같은 층 엘리베이터 인근에서 A씨를 검거했다. 도주 중 발바닥에 찰과상을 입은 A씨는 검거 당시 별다른 저항은 하지 않은 것으로 전해졌다.

이후 경찰이 그의 신원을 조회한 결과 A씨는 상해 등 2건의 강력범죄로 수배자 명단에 오른 인물이었다.

앞서 지난 3일에도 기동순찰대는 주민 신고를 토대로 수영구에서 사기 사건 등 총 10건의 수배가 내려진 40대 남성을 검거한 바 있다.





AD

경찰 관계자는 "기동순찰대가 범죄 예방적 경찰 활동의 성과를 내고 있다"며 "지역 경찰과 함께 시민의 안전과 평온한 일상을 위해 더욱 노력할 것"이라고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>