남원시 "큰 일교차에 하우스 '결로'…피해 주의를"

잿빛곰팡이병·잎곰팡이병 등 세균성 발생

전북 남원시농업기술센터가 본격적인 토마토 재배와 수확기를 앞두고 큰 일교차로 인해 시설하우스 내 결로가 발생, 작물 피해가 우려된다며 농가에 각별한 주의를 당부했다.

남원시농업기술센터가 본격적인 토마토 재배와 수확기를 앞두고 큰 일교차로 인해 시설하우스 내 결로가 발생, 작물 피해가 우려된다며 농가에 각별한 주의를 당부했다. 남원시 제공

8일 센터에 따르면 토마토와 오이 등 과채류를 시설하우스에서 재배할 경우 주야간 기온 차가 클 때 시설물과 작물 표면에 결로가 생기기 쉽다.

이는 병해 및 생리장해의 주요 원인이 되며, 특히 이슬이 맺힌 상태가 4시간 이상 지속되면 잿빛곰팡이병·잎곰팡이병 등 곰팡이병과 무름병·풋마름병 같은 세균병 발생으로 이어질 수 있다.

결로가 방치될 경우 잎의 증산 작용이 저해돼 양분 전류가 원활하지 못하고, 물방울의 돋보기 효과로 인해 잎이 타거나 과실 착색 불량, 일소 등의 생리장해가 발생할 수 있다. 이로 인해 과실 품질이 떨어지고 생산성 저하로 직결될 수 있다.

김연주 남원농업기술센터 소장은 "가을철 환절기에는 하우스 내부 온도가 15℃ 이하로 떨어지지 않도록 야간에 난방을 실시해 결로 발생을 예방해야 한다"며 "아침에는 서서히 환기를 시작해 공기 온도와 과실 온도의 급격한 차이로 인한 결로 발생을 막는 것이 중요하다"고 말했다.





한편 센터는 앞으로도 계절별 환경 변화에 따른 작물 생육관리 기술을 지속적으로 안내해 농가의 안정적인 생산 활동을 적극 지원할 계획이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

