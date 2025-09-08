"일자리 만들고 밀려나"…초강경 이민 단속에 美 한인사회 충격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

WSJ "韓기업 투자 후 이민 단속에 배신감"



미국 이민 당국이 조지아주의 현대자동차·LG에너지솔루션 배터리 공장 건설 현장에서 단속을 실시해 한국인 300여명 등 475명이 구금되며 지역 한인 사회가 큰 충격에 빠졌다고 7일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

브라이언 켐프 조지아 주지사가 현대차그룹과 55억달러 규모 계약을 체결하며 현대차 공장은 해당 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 예상됐다.

미국 이민세관단속국(ICE)이 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설현장에서 불법체류·고용을 단속하는 현장 영상을 7일 공개했다. 단속 현장 영상과 사진을 홈페이지를 통해 공개했다. EPA·ICE

실제로 인구 조사에 따르면 2020년에서 2024년 사이 풀러 지역에서는 인구가 22% 급증했다. 지역 사회에서는 증가분의 절반이 한국인에서 비롯된 것으로 추정한다. 팻 윌슨 조지아주 경제개발부 장관에 따르면 조지아주에는 약 100개의 한국계 기업이 있으며, 작년 기준 1만7000명 이상을 고용하고 있다. 한인이 늘며 새집이 수십 채씩 들어섰고 새로 문을 연 대형 마트에서 김치와 김, 만두 등 한식을 판매하기 시작했다.

그러나 WSJ는 지난 4일 단속의 여파가 자동차 업계와 한국에 큰 충격을 안겼다고 짚었다. 어떤 이들은 한국 기업이 미국에 막대한 투자를 결정한 후 단속한 것에 배신감을 느꼈다고 했다.

현지에서 목사로 활동하는 김호성씨는 WSJ에 한인들이 미국에서 근면한 노동자로 환영받는 것을 자랑스럽게 여겼으나 이번 단속이 그런 이미지를 산산조각 내고 많은 사람을 두려움과 분노에 빠뜨렸다고 말했다. 또 친구들 사이에서 설사 합법적으로 왔고, 이번 단속과 관련이 없는 경우에도 누군가 자신을 감시당하거나 판단한다는 느낌을 받았다는 말이 나온다며 "많은 사람이 눈에 띄지 않으려고 애쓰고 있다"고 덧붙였다.

현대차 공장에서 엔지니어로 일하기 위해 한국에서 온 한 부부는 많은 현대차 기계를 가동하기 위해 한국인 노동자가 필요하지만 취업 비자가 나오기까지 몇 달이 걸린다고 설명했다.

물류회사에서 일하는 영주권자 조민씨는 가족을 만나러 한국에 갔다가 다시 미국에 들어오지 못할 것을 우려했다. 그는 "나는 정당한 방법으로, 시간과 돈을 들여서 왔다"며 "나 같은 사람이 많다는 것을 알고 있다"고 했다.





이 지역에 거주하는 한인들이 모인 대규모 채팅방에는 "우리는 열심히 일했고, 사업을 일구고, 일자리를 창출했다. 그런데 지지받기는커녕 오히려 밀려나는 것 같은 느낌"이라는 메시지가 올라왔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

