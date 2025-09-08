국민의힘, 미래전략국 신설…정책위 수석부의장에 박수영·김형동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래전략국 신설해 지선 전략 주도

중앙당 주요 인선도 단행

국민의힘은 8일 내년 지방선거 전략을 주도할 미래전략국을 신설하고 당 정책위원회 수석부의장에 재선인 박수영·김형동 의원을 임명했다.

이날 박성훈 국민의힘 수석대변인은 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 "당의 전략 컨트롤타워 역할을 담당하는 미래전략국을 통해 주요 현안에 기민하게 대응하겠다"고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 8일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.9.8 김현민 기자

미래전략국장에는 이호근 국장을 임명했다. 기획조정국장과 정책국장에는 각각 임보라·전재수 국장을 선임했다. 변화하는 정국에 능동적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다는 설명이다. 윤선영 총무국장과 이정희 조직국장은 유임해 당무 연속성을 유지할 수 있도록 했다.

서울시당 사무처장으로는 조철희 국장을 선임했다. 박 수석대변인은 "이번 주 내 후속 인선을 조속하게 마무리해 지방선거를 좌우할 수도권으로부터 승리를 견인할 수 있게 대비하겠다"고 말했다.





아울러 김도읍 국민의힘 정책위의장을 보좌할 수석정책부의장으로 박 의원과 김 의원을 임명했다. 박 의원은 경제 분야를, 김 의원은 노동·환경 분야를 맡기로 했다. 기존 김은혜 정책수석부대표와 함께 당의 정책을 총괄하는 역할이다.





